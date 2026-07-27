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Nach jüngsten Festen
Gleich acht Schwinger teilen sich Leaderposition in Hitliste

Im ganzen Land wird munter im Sägemehl gekämpft – und die besten Schwinger bewegen sich im Gleichschritt. Am vergangenen Sonntag holten gleich mehrere Athleten ihren achten Kranz, womit eine achtköpfige Gruppe gleichauf an der Spitze der Hitliste liegt.
Publiziert: 11:55 Uhr
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Aktualisiert: 12:27 Uhr
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Marcel Bieri ist Teil der am reichsten dekorierten Schwinger dieser Saison (8 Kränze).
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Acht Schwinger teilen sich Führung in Hitliste 2026
  • Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking deutliche Nummer 1
  • SWSV steht mit 89 Kränzen auf dem hintersten Rang
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 34 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 342 Athleten vergeben. Acht davon zeigten sich in besonders guter Form und jubelten ebenso oft über einen Kranz.

8 Kränze

  • Marcel Bieri ISV
  • Romain Collaud SWSV
  • Marius Frank NWSV
  • Michael Gwerder ISV
  • Michael Moser BKSV
  • Damian Ott NOSV
  • Domenic Schneider NOSV

  • Lars Voggensperger NWSV

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.

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Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes

Obwohl mit Marcel Bieri und Michael Gwerder nur zwei Innerschweizer unter den Spitzenreitern der Hitliste vertreten sind, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 239 Kränzen knackte man bislang nicht nur als einziger die 200er-Marke, sondern liegt auch komfortabel vor der Konkurrenz.

Denn der erste Verfolger sind die Berner mit 189 Kränzen. Der NOSV vereint momentan 183 Auszeichnungen unter ihrem Dach. Auf den hintersten beiden Rängen liegen aktuell die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 94 respektive 89 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.

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