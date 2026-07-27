Darum gehts
- Acht Schwinger teilen sich Führung in Hitliste 2026
- Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking deutliche Nummer 1
- SWSV steht mit 89 Kränzen auf dem hintersten Rang
Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 34 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 342 Athleten vergeben. Acht davon zeigten sich in besonders guter Form und jubelten ebenso oft über einen Kranz.
8 Kränze
- Marcel Bieri ISV
- Romain Collaud SWSV
- Marius Frank NWSV
- Michael Gwerder ISV
- Michael Moser BKSV
- Damian Ott NOSV
- Domenic Schneider NOSV
Lars Voggensperger NWSV
Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.
Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes
Obwohl mit Marcel Bieri und Michael Gwerder nur zwei Innerschweizer unter den Spitzenreitern der Hitliste vertreten sind, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 239 Kränzen knackte man bislang nicht nur als einziger die 200er-Marke, sondern liegt auch komfortabel vor der Konkurrenz.
Denn der erste Verfolger sind die Berner mit 189 Kränzen. Der NOSV vereint momentan 183 Auszeichnungen unter ihrem Dach. Auf den hintersten beiden Rängen liegen aktuell die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 94 respektive 89 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.