Im ganzen Land wird munter im Sägemehl gekämpft – und die besten Schwinger bewegen sich im Gleichschritt. Am vergangenen Sonntag holten gleich mehrere Athleten ihren achten Kranz, womit eine achtköpfige Gruppe gleichauf an der Spitze der Hitliste liegt.

Gleich acht Schwinger teilen sich Leaderposition in Hitliste

Gleich acht Schwinger teilen sich Leaderposition in Hitliste

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Acht Schwinger teilen sich Führung in Hitliste 2026

Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking deutliche Nummer 1

SWSV steht mit 89 Kränzen auf dem hintersten Rang



Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 34 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 342 Athleten vergeben. Acht davon zeigten sich in besonders guter Form und jubelten ebenso oft über einen Kranz.

8 Kränze

Marcel Bieri ISV

Romain Collaud SWSV

Marius Frank NWSV

Michael Gwerder ISV

Michael Moser BKSV

Damian Ott NOSV

Domenic Schneider NOSV

Lars Voggensperger NWSV

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.

Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes

Obwohl mit Marcel Bieri und Michael Gwerder nur zwei Innerschweizer unter den Spitzenreitern der Hitliste vertreten sind, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 239 Kränzen knackte man bislang nicht nur als einziger die 200er-Marke, sondern liegt auch komfortabel vor der Konkurrenz.

Denn der erste Verfolger sind die Berner mit 189 Kränzen. Der NOSV vereint momentan 183 Auszeichnungen unter ihrem Dach. Auf den hintersten beiden Rängen liegen aktuell die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 94 respektive 89 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.