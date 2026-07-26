Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Armon Orlik triumphiert auf dem Brünig – auch dank einem wertvollen Tipp

Der König gewann mit Fabian Staudenmann, Werner Schlegel und Matthieu Burger

Für Staudenmann war es ein historischer Sieg – er hat nun alle Bergfeste gewonnen

Nicola Abt Reporter Sport

Während sich Armon Orlik (31) auf den Brünig-Schlussgang vorbereitet, verändert sich plötzlich die Ausgangslage. Lukas Bissig stellt gegen Severin Schwander und mit einem Mal reicht dem Schwingerkönig ein Gestellter zum Festsieg. «Ich war gerade beim Aufwärmen und bekam davon gar nichts mit», erzählt Orlik später.

Deshalb eilt Betreuer Beat Schläpfer zu seinem Schützling und informiert ihn über die neue Situation. «Das war tolle Teamarbeit», sagt Orlik. Im Duell mit Fabian Staudenmann (26) musste der Bündner dadurch nicht mehr das letzte Risiko suchen.

So kommt es, dass der Schlussgang ohne Sieger bleibt. Auf dem Brünig aber gleich vier (!) Schwinger triumphierten. Dies ist eine von vielen Eigenheiten des Nationalsports. Da Staudenmann die bessere Note für den Gestellten erhielt, zieht er punktemässig mit Orlik gleich und schreibt Geschichte. Er ist der zweite Schwinger nach Martin Grab, der bei allen sechs Bergfesten triumphiert. Staudenmann jubelt mit Orlik, Werner Schlegel (23) und Matthieu Burger (24).