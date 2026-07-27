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Dank Sieg am Südwestschweizer
Moser grüsst in Schwing-Jahreswertung von ganz oben

Der Sieg am Südwestschweizer macht sich für Michael Moser auch in der Jahreswertung bemerkbar. So liegt der 19-Jährige nach den jüngsten Festen mit 244 Punkten zuoberst im Klassement. Doch die Konkurrenz ist ihm dicht auf den Fersen.
Publiziert: 11:10 Uhr
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Aktualisiert: 11:27 Uhr
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Michael Mosers Sieg am Südwestschweizer sichert ihm die Führung in der Jahreswertung.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts nur noch etwas mehr als einen Monat. Bis dahin stehen noch einige Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. So auch am vergangenen Wochenende, an dem Michael Moser mit Blick auf die Rangliste der grosse Sieger war.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Moser Michael: 244 Punkte
  2. Staudenmann Fabian: 233 Punkte
  3. Alpiger Nick: 230 Punkte
  4. Ott Damian: 227 Punkte
  5. Orlik Armon: 224 Punkte
  6. Gwerder Michael: 219 Punkte
  7. Collaud Romain: 218 Punkte
  8. Lüscher Sinisha: 212 Punkte
  9. Bieri Marcel: 211 Punkte
  10. Frank Marius: 209 Punkte
  11. Schlegel Werner: 207 Punkte
  12. Bissig Lukas: 205 Punkte
  13. Voggensperger Lars: 204 Punkte
  14. Burger Matthieu: 201 Punkte
  15. Schneider Domenic: 201 Punkte
  16. Kramer Lario: 199 Punkte
  17. Walther Adrian: 184 Punkte
  18. Roth Martin: 171 Punkte
  19. Bruhin Fredi: 164 Punkte
  20. Kämpf Bernhard: 162 Punkte
  21. Schwyzer Samuel: 162 Punkte
  22. Aeschbacher Matthias: 154 Punkte
  23. Appert Silvan: 154 Punkte
  24. Bachmann Janos: 151 Punkte
  25. Heinzer Lukas: 148 Punkte
  26. Lustenberger Marc: 148 Punkte
  27. Roth Tim: 148 Punkte
  28. Gasser Dominik: 146 Punkte
  29. Schneider Mario: 146 Punkte
  30. Strebel Joel: 146 Punkte
  31. Tornare Laurent: 141 Punkte
  32. Schönbächler Martin: 140 Punkte
  33. Reichmuth Roland: 139 Punkte
  34. Odermatt Adrian: 136 Punkte
  35. Betschart Patrick: 131 Punkte
  36. Tschumi Daniel: 131 Punkte
  37. Burger Etienne: 130 Punkte
  38. Heinzer Benno: 129 Punkte
  39. Wandeler Roman: 126 Punkte
  40. Amrhyn Jonas: 124 Punkte
  41. Baeriswyl Christoph: 124 Punkte
  42. Bissig Luc: 124 Punkte
  43. Signer Andy: 124 Punkte
  44. Scherz Valentin: 123 Punkte
  45. Schläfli Hugo: 123 Punkte
  46. Borcard Johann: 122 Punkte
  47. Doppmann Urs: 122 Punkte
  48. Habegger Andrin: 122 Punkte
  49. Zemp Christian: 122 Punkte
  50. Lüscher Elias: 121 Punkte
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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