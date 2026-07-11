Nach dem Debakel am Berner Kantonalen meldet sich König Armon Orlik zurück. Auf dem Weissenstein sticht besonders ein Sieg hervor und ein Fauxpas sorgt für Lacher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Armon Orlik zeigte auf dem Weissenstein eine gute Leistung

Kurioser Fauxpas: Der König trug die falschen Zwilchhosen

Weil der Bündner zweimal stellte, verpasste er den Festsieg

Nicola Abt Reporter Sport

Es ist aktuell eine der schwierigsten Aufgaben im Schwingsport. König Armon Orlik (31) meisterte sie auf dem Weissenstein auf beeindruckende Art und Weise. Dank eines Energieanfalls bodigte er im vierten Gang Eidgenosse Lars Voggensperger kurz vor Schluss. Und das nur sechs Tage nach dem Debakel im Wankdorf.

Am Berner Kantonalen lag Orlik gleich dreimal (!) auf dem Rücken und verpasste den Kranz. Deshalb waren an diesem Samstag alle Augen auf den König gerichtet. Wie hat sich Orlik von dieser Schlappe erholt? Den Schlussgang verpasste der Schwingerkönig zwar, sein Auftritt erinnerte aber wieder viel mehr an den Orlik, den man aus seinen besten Tagen kennt.

Orlik zeigt sich zufrieden

Der Bündner attackierte seine Gegner bis zur letzten Sekunde. Während es im Duell mit Voggensperger knapp aufging, kam der entscheidende Angriff im fünften Gang gegen Marius Frank einen Ticken zu spät. Als er den Geschichtsstudenten am Boden hatte, beendete der Kampfrichter den Gang.

Letztlich reichte es beim Sieg von Nick Alpiger zu Rang zwei. «Ich reise mit einem guten Gefühl ab. Ich konnte heute einiges von dem umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte.» Neben seiner guten Leistung sorgte Orlik auf dem Weissenstein aber auch für einen kuriosen Moment.

Vor dem dritten Gang gegen Tim Roth zog der Schwingerkönig die falschen Zwilchhosen an. Gemäss Reglement trägt der Schwinger, dessen Nachname im Alphabet weiter vorne steht, die hellen Hosen. Da Orlik vor Roth kommt, hätte der Bündner die hellen anziehen müssen. Stattdessen griff er zu den dunklen Hosen.

Ein «Sorry» an den Gegner

Der Kampfrichter schickte den Holzbauingenieur deshalb zurück ins Hosenzelt. Was bei den Zuschauern für Lacher sorgte. Mit knapp einer Minute Verspätung konnte der Gang dann doch noch beginnen. Orlik bezwang Roth souverän.

Auf den Fauxpas angesprochen, sagte er: «Das passiert mir sehr selten. Es tut mir leid für Tim. Er musste lange im Sägemehl warten. Die Buchstaben O und R sind nahe beieinander. Ich machte einen Denkfehler.» Es war einer der wenigen Fehler an diesem Tag.