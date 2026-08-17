Vor den letzten Kranzfesten dieser Saison standen gleich neun Athleten zusammen an der Spitze, nun verbleiben deren sechs: Je zwei Berner und Nordwestschweizer sowie je einer aus dem SWSV und NOSV. Erfolgreichster Verband sind aber die Innerschweizer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechs Schwinger beenden Kranzsaison mit 9 Kränzen

Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking Nummer 1

SWSV mit 92 Kränzen auf dem hintersten Rang



Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Mit dem Schwägalp-Schwinget und dem Nordwestschweizer gingen vergangenen Sonntag die beiden letzten Kranzfeste dieses Jahres über die Bühne. Insgesamt sahen Schwingfans an 38 Festen, wie 356 Schwinger Eichenlaub aufgesetzt bekamen. Ein Sextett sammelte starke neun Auszeichnungen.

9 Kränze

Romain Collaud SWSV

Marius Frank NWSV

Michael Moser BKSV

Damian Ott NOSV

Fabian Staudenmann BKSV

Lars Voggensperger NWSV

8 Kränze

Nick Alpiger NWSV

Marcel Bieri ISV

Lukas Bissig ISV

Michael Gwerder

Lario Kramer SWSV

Sinisha Lüscher NWSV

Armon Orlik NOSV

Domenic Schneider NOSV

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.

Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes

Obwohl kein Innerschweizer unter den Spitzenreitern der Hitliste vertreten ist, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 243 Kränzen liegt man ein gutes Stück vor den Bernern mit 226. Dahinter folgt der NOSV mit 203 Auszeichnungen unter ihrem Dach. Auf den hintersten beiden Rängen liegen die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 115 respektive 92 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.