Darum gehts
- Sechs Schwinger beenden Kranzsaison mit 9 Kränzen
- Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking Nummer 1
- SWSV mit 92 Kränzen auf dem hintersten Rang
Mit dem Schwägalp-Schwinget und dem Nordwestschweizer gingen vergangenen Sonntag die beiden letzten Kranzfeste dieses Jahres über die Bühne. Insgesamt sahen Schwingfans an 38 Festen, wie 356 Schwinger Eichenlaub aufgesetzt bekamen. Ein Sextett sammelte starke neun Auszeichnungen.
9 Kränze
- Romain Collaud SWSV
- Marius Frank NWSV
- Michael Moser BKSV
- Damian Ott NOSV
- Fabian Staudenmann BKSV
Lars Voggensperger NWSV
8 Kränze
- Nick Alpiger NWSV
- Marcel Bieri ISV
- Lukas Bissig ISV
- Michael Gwerder
- Lario Kramer SWSV
- Sinisha Lüscher NWSV
- Armon Orlik NOSV
- Domenic Schneider NOSV
Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.
Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes
Obwohl kein Innerschweizer unter den Spitzenreitern der Hitliste vertreten ist, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 243 Kränzen liegt man ein gutes Stück vor den Bernern mit 226. Dahinter folgt der NOSV mit 203 Auszeichnungen unter ihrem Dach. Auf den hintersten beiden Rängen liegen die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 115 respektive 92 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.