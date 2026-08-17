DE
FR
Abonnieren

Kranzsaison ist beendet
Sechs Schwinger teilen sich Sieg in Hitliste

Vor den letzten Kranzfesten dieser Saison standen gleich neun Athleten zusammen an der Spitze, nun verbleiben deren sechs: Je zwei Berner und Nordwestschweizer sowie je einer aus dem SWSV und NOSV. Erfolgreichster Verband sind aber die Innerschweizer.
Publiziert: 11:45 Uhr
|
Aktualisiert: 12:10 Uhr
Kommentieren
1/4
Damian Ott beendet die Kranzfestsaison zusammen mit fünf anderen Schwingern mit neun Kränzen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sechs Schwinger beenden Kranzsaison mit 9 Kränzen
  • Innerschweizer bleiben in Kranz-Ranking Nummer 1
  • SWSV mit 92 Kränzen auf dem hintersten Rang
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Mit dem Schwägalp-Schwinget und dem Nordwestschweizer gingen vergangenen Sonntag die beiden letzten Kranzfeste dieses Jahres über die Bühne. Insgesamt sahen Schwingfans an 38 Festen, wie 356 Schwinger Eichenlaub aufgesetzt bekamen. Ein Sextett sammelte starke neun Auszeichnungen.

9 Kränze

  • Romain Collaud SWSV
  • Marius Frank NWSV
  • Michael Moser BKSV
  • Damian Ott NOSV
  • Fabian Staudenmann BKSV

  • Lars Voggensperger NWSV

8 Kränze

  • Nick Alpiger NWSV
  • Marcel Bieri ISV
  • Lukas Bissig ISV
  • Michael Gwerder
  • Lario Kramer SWSV
  • Sinisha Lüscher NWSV
  • Armon Orlik NOSV
  • Domenic Schneider NOSV

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.

Mehr Schwingen
Schwinger Staudenmann gründet umstrittene Trainingsgruppe
Kritik vor allem aus Bern
Schwinger Staudenmann gründet umstrittene Trainingsgruppe
Giganten-Duell zum Start auf der Schwägalp
Schwing-News
Spitzenpaarungen bekannt
Giganten-Duell zum Start auf der Schwägalp
Umstrittene Orlik-Entscheidung nervt die Berner
Mit Video
Kampfrichter-Boss kontert
Umstrittene Orlik-Entscheidung nervt die Berner
Bei Schlegel und Co. schrillen die Alarmglocken
Nach Berner Schwägalp-Ohrfeige
Bei Schlegel und Co. schrillen die Alarmglocken

Innerschweizer Kollektiv bleibt deutlich stärkstes

Obwohl kein Innerschweizer unter den Spitzenreitern der Hitliste vertreten ist, bleibt der Verband der erfolgreichste in dieser Saison. Mit 243 Kränzen liegt man ein gutes Stück vor den Bernern mit 226. Dahinter folgt der NOSV mit 203 Auszeichnungen unter ihrem Dach. Auf den hintersten beiden Rängen liegen die Nordwest- und Südwestschweizer, die mit 115 respektive 92 Mal Eichenlaub deutlich weniger zu jubeln hatten als die anderen Verbände.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen