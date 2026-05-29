Samuel Giger wird diesen Abend so schnell nicht vergessen. Der Spitzenschwinger sass beim Viertelfinal-Krimi der Hockey-Nati im Stadion. Am Ursprung seines Besuchs steht ein Gespräch nach dem Sieg am Zürcher Kantonalen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz schlägt Schweden 3:1 und erreicht WM-Halbfinale in Zürich

Schwinger Samuel Giger erlebte das Viertelfinale live in der Swiss Life Arena

Blick organisierte dem Unspunnen-Sieger zwei VIP-Tickets

Nicola Abt Reporter Sport

Während Roger Federer der Schweizer Nati in der Kabine einheizte, fieberte Samuel Giger (28) auf der Tribüne mit. Der Spitzenschwinger verfolgte den WM-Viertelfinal gegen Schweden aus nächster Nähe und bekam genau das geboten, was er sich gewünscht hatte: einen Hockey-Krimi mit Happy End. Die Schweiz bezwang Schweden mit 3:1.

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Giger verfolgte die Partie gespannt bis zur Schlusssirene. «Was für ein fantastischer Schweizer Sportabend! Die Stimmung im Stadion war grandios und die Leistung der Schweizer sehr beeindruckend», sagt der Thurgauer nach dem Spiel. Dass Giger diese K.o.-Partie live in der Swiss Life Arena mitverfolgen durfte, hat mit seinem Sieg am Zürcher Kantonalen zu tun.

Erst der Festsieg, dann die Goldmedaille?

Danach sprach der Unspunnen-Champion mit Blick nicht nur über Schwingen, sondern auch über seine Begeisterung für die Hockey-Nati. Besonders imponiere ihm deren «bodenständige und authentische Art». Gleichzeitig verriet Giger, wie gerne er die Schweizer an der Heim-WM einmal live erleben würde.

Diesen Wunsch erfüllte ihm Blick. In Zusammenarbeit mit Swiss Life organisierte diese Zeitung Giger zwei Tickets für den Viertelfinal gegen Schweden. Ganz unerfahren als WM-Zuschauer war Giger allerdings nicht. Dank eines Kollegen hatte er bereits die Vorrundenpartie zwischen der Schweiz und Deutschland live in der Swiss Life Arena erlebt.

Die Stimmung hatte ihn damals nachhaltig beeindruckt. Der Viertelfinal versprach jedoch eine ganz andere Brisanz, die sich durch das frühe Gegentor dann noch verstärkte. «Man hat gesehen, mit welcher Intensität sie sich diesen Sieg verdient geholt haben.» Den Halbfinal am Samstagnachmittag wird sich Giger genauso anschauen wie die Medaillenspiele am Sonntag. Wie die ganze Schweiz hofft er, dass die Nati nun endlich die Goldmedaille holt.