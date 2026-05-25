Die Rechnung der Luzerner Organisatoren geht am Pfingstmontag voll auf: Topfavorit Samuel Giger wird am Luzerner Kantonalen in Ruswil durch die Einteilung noch vor dem Mittag ausgebremst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Samuel Giger stellt doppelt beim Luzerner Kantonalen Schwingfest in Ruswil

Gegen die beiden Innerschweizer Sven Schurtenberger und Samuel Schwyzer hatte Giger keine Antwort

Nur 0,5 Punkte trennen Giger vom Siegertrio Wandeler, Heinzer, Amrhyn

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Dass die Innerschweizer den Sieg am Luzerner Kantonalen nicht den hochdekorierten Gästen aus der Nordostschweiz überlassen wollten, stellte die Einteilung in Ruswil schon am Freitag mit der Bekanntgabe der Spitzenpaarungen klar.

Topfavorit Samuel Giger (28) trifft am Montagmorgen nämlich auf den 160-Kilo-Brocken Sven Schurtenberger (34). Und der kündigte gegenüber Blick bereits vor dem Fest an, gegen Giger «einfach stellen» zu wollen. Genau das gelingt ihm auch.

Im dritten Gang folgt dann ein weiterer Dämpfer für Giger. Samuel Schwyzer (24), der am ESAF 2025 den eidgenössischen Kranz nur um einen Viertelpunkt verpasste, tauchte in den Spitzenpaarungen im ersten Gang überraschenderweise nicht auf und konnte somit im dritten Gang ebenfalls mit dem Thurgauer zusammengreifen – und ihn ebenfalls stellen. Im TV-Interview sagt Schwyzer danach: «Es hat alles gebraucht gegen Sämi, aber ich konnte mich gut auf ihn vorbereiten. Ich wusste, dass ich heute sehr wahrscheinlich gegen ihn kämpfen werde».

Zur Mittagspause ziehen die Organisatoren deshalb nicht ohne Genugtuung Bilanz: «Rottaler binden Favorit Giger zurück.» Zwar gewinnt dieser am Nachmittag noch drei Gänge und holt den Kranz souverän, doch auf das Festsieger-Trio um Roman Wandeler (23), Benno Heinzer (19) und Jonas Amrhyn (22) fehlen dem Unspunnen-Sieger 0,5 Punkte.