Glarner-Bünder: Ergebnisse Spitzenpaarungen – 1. Gang
Den Auftakt machen Christian Bernold und Elias Kundert. Lange sieht es nach einem Gestellten aus, doch dann verletzt sich Kundert. Er muss von Bernold gestützt das Sägemehl verlassen und hält sich das Knie.
Gian Maria Odermatt macht mit Roman Wittenwiler kurzen Prozess. Nicht einmal eine Minute dauert es, bis er seinen Gegner auf dem Rücken hat. Für einen Plattwurf reicht es aber nicht ganz.
Fredi Bruhin hat mit Josias Müller wenig Mühe, er holt sich die Maximalnote ab.
Deutlich enger geht es zwischen Mario Schneider und Patrick Kurmann zu und her. Am Ende sichert sich Schneider den Sieg.
Luzerner: Ergebnisse Spitzenpaarungen – 1. Gang
Fabian Scherrer ist gegen Ueli Rohrer nah am Sieg, Rohrer kann sich aber gerade noch retten. Wenig später greift Scherrer erneut an und ein zweites Mal lässt er sich den Sieg nicht nehmen. Für einen Plattwurf reicht es allerdings nicht, es gibt 9,75 Punkte.
Jonas Troxler macht mit Patrick Betschart kurzen Prozess. Nach rund einer Minute liegt Betschart auf dem Kreuz, aber auch für Troxler reicht es nicht zur Maximalnote.
Silvan Appert steigt als erster von acht Eidgenossen ins Sägemehl. Er überrumpelt Urs Doppmann mit einem Wyberhaken und holt sich 10 Punkte.
Im Duell zwischen Sven Lang und Michael Zurfluh ergreift lange niemand wirklich die Initiative. Gegen Ende zeigt sich der Eidgenosse Lang zwar etwas angriffiger, es reicht allerdings nur für einen Gestellten. Für beide gibt es die Standardnote 8,75.
Noch nie konnte Marco Reichmuth gegen Marco Fankhauser gewinnen. Und auch im sechsten Aufeinandertreffen wird es nichts für den Eidgenossen, das Duell endet zum zweiten Mal gestellt.
Marc Lustenberger bezwingt den Thurgauer Aron Kiser mit einem Wyberhaken. Der Eidgenosse muss aber nachdrücken und so gibt es auch für ihn nicht die Maximalnote. Dennoch ein überzeugender Auftakt für Lustenberger.
Das erste von zwei Duellen zwischen zwei Eidgenossen zwischen Michael Gwerder und Domenic Schneider endet gestellt. Gwerder ist zwischenzeitlich nah dran am Sieg, Schneider kann die Niederlage im letzten Moment aber noch verhindern.
Die ersten vier Duelle gegen Sven Schurtenberger konnte Samuel Giger gewinnen, zuletzt gab es jedoch einen Gestellten. Und genau so endet auch dieser Gang. Wirklich nah dran am Sieg ist keiner von beiden, so gibt es für beide folgerichtig die 8,75.
Erste Duelle sind durch
Am Luzerner Kantonalen sind die ersten Schwinger im Einsatz gestanden. In Kürze kommt es in Ruswil LU zu den ersten Spitzenpaarungen. Auch in Näfels GL ging es mittlerweile mit dem Anschwingen los.
Die Spitzenpaarungen
Samuel Giger steigt am Pfingstmontag erstmals beim Luzerner Kantonalen in die Zwilchhosen. Er trifft im 1. Gang auf einen Lokalmatador: Sven Schurtenberger. Die beiden standen sich letztmals vor zwei Jahren gegenüber, das Duell endete gestellt. In den vier weiteren Aufeinandertreffen hat sich Giger jeweils gegen den Luzerner durchgesetzt. Insgesamt nehmen acht Eidgenossen am Fest teil. Im 1. Gang kommt es nur zu zwei Direktbegegnungen – an beiden ist ein Thurgauer Gast beteiligt.
Sven Schurtenberger – Samuel Giger
Michael Gwerder – Domenic Schneider
Marc Lustenberger – Aron Kiser
Sven Lang – Michael Zurfluh
Marco Reichmuth – Marco Fankhauser
Silvan Appert – Urs Doppmann
Fabian Scherrer – Ueli Rohrer
Jonas Troxler – Patrick Betschart
Beim Glarner-Bündner Kantonalen kehrt Titelverteidiger Armon Orlik als Schwingerkönig zurück. Sein erster Gegner: Damian Ott. Die beiden standen sich schon 2025 am Glarner-Bündner gegenüber – und das gleich zweimal. Im 1. Gang setzte sich Ott durch, den Schlussgang entschied Orlik für sich. Das Duell verspricht also viel Spannung. Die beiden sind die Favoriten auf den Festsieg. Daneben tritt nur noch ein weiterer Eidgenosse an, der Glarner Roger Rychen. Er startet gegen Florian Aellen in sein erstes Kranzfest in diesem Jahr.
Armon Orlik – Damian Ott
Roger Rychen – Florian Aellen
Mario Schneider – Patrick Kurmann
Patrik Feldmann – Silvio Oettli
Josias Müller – Fredi Bruhin
Roman Wittenwiler – Gian Maria Odermatt
Christian Bernold – Elias Kundert
Willkommen
Guten Morgen und willkommen zu diesem Schwing-Montag. Mit dem Luzerner Kantonalen und dem Glarner-Bündner Kantonalen stehen heute zwei Kranzfeste auf dem Pogramm. In Ruswil LU geht es um 7.30 Uhr mit dem Anschwingen los, in Näfels GL um 8 Uhr. Hier bleibst du den ganzen Tag auf dem Laufenden.