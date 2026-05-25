Luzerner: Ergebnisse Spitzenpaarungen – 1. Gang

Fabian Scherrer ist gegen Ueli Rohrer nah am Sieg, Rohrer kann sich aber gerade noch retten. Wenig später greift Scherrer erneut an und ein zweites Mal lässt er sich den Sieg nicht nehmen. Für einen Plattwurf reicht es allerdings nicht, es gibt 9,75 Punkte.

Jonas Troxler macht mit Patrick Betschart kurzen Prozess. Nach rund einer Minute liegt Betschart auf dem Kreuz, aber auch für Troxler reicht es nicht zur Maximalnote.

Silvan Appert steigt als erster von acht Eidgenossen ins Sägemehl. Er überrumpelt Urs Doppmann mit einem Wyberhaken und holt sich 10 Punkte.

Im Duell zwischen Sven Lang und Michael Zurfluh ergreift lange niemand wirklich die Initiative. Gegen Ende zeigt sich der Eidgenosse Lang zwar etwas angriffiger, es reicht allerdings nur für einen Gestellten. Für beide gibt es die Standardnote 8,75.

Noch nie konnte Marco Reichmuth gegen Marco Fankhauser gewinnen. Und auch im sechsten Aufeinandertreffen wird es nichts für den Eidgenossen, das Duell endet zum zweiten Mal gestellt.

Marc Lustenberger bezwingt den Thurgauer Aron Kiser mit einem Wyberhaken. Der Eidgenosse muss aber nachdrücken und so gibt es auch für ihn nicht die Maximalnote. Dennoch ein überzeugender Auftakt für Lustenberger.

Das erste von zwei Duellen zwischen zwei Eidgenossen zwischen Michael Gwerder und Domenic Schneider endet gestellt. Gwerder ist zwischenzeitlich nah dran am Sieg, Schneider kann die Niederlage im letzten Moment aber noch verhindern.

Die ersten vier Duelle gegen Sven Schurtenberger konnte Samuel Giger gewinnen, zuletzt gab es jedoch einen Gestellten. Und genau so endet auch dieser Gang. Wirklich nah dran am Sieg ist keiner von beiden, so gibt es für beide folgerichtig die 8,75.