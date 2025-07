1/6 Im Fokus der Aufmerksamkeit steht die Frauen-Nati, die an der Heim-EM für Furore sorgen möchte. Foto: keystone-sda.ch

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

1 Fussball-EM 2025

Nach dem aus Schweizer Sicht grössten Highlight im Juli muss nicht lange gesucht werden. Sowohl was die Dauer des Events als auch die mediale Aufmerksamkeit und das Teilnehmerfeld angeht, übertrifft nichts die Fussball-Europameisterschaft im eigenen Land, die in acht verschiedenen Städten ausgetragen wird.

Die Nati befindet sich als Gastgeber in Gruppe A und eröffnet das Turnier am 02.07. gegen Norwegen. In den darauffolgenden 25 Tagen kämpfen insgesamt 16 Nationen um die Auszeichnung als beste Nationalmannschaft Europas, wobei besonders den Spanierinnen und Engländerinnen gute Chancen nachgesagt werden.

Blick informiert umfassend mit aktuellsten News, spannenden Hintergrundreportagen, Live-Sendungen, Podcasts und einem eigenen Newsletter über das Turnier.

2 Tour de France

Erst kürzlich lieferte die Tour de Suisse nebst traumhaften Bildern und zahlreichen Fans vor allem spannende Rennen. Und das, obwohl bei den Männern kein Schweizer die Leistungen von Marlen Reusser nachzuahmen vermochte und sich einen Etappen- oder gar den Toursieg sicherte. So bleibt Fabian Cancellaras Gesamtsieg von 2009 der letzte Schweizer Triumph – und das eidgenössische Lechzen nach einem neuen Superstar bestehen.

Auch bei der zweiten Grand Tour des Jahres, der Tour de France, dürfte sich kaum ein Schweizer einen Etappensieg holen. Dennoch verspricht die Rundfahrt ab dem 05.07. pures Radspektakel. Mit Pogacar, Roglic, Evenepoel und Co. steht die Crème de la crème bereit für 22 Etappen, die den Fahrern alles abverlangen. Mit Mauro Schmid findet sich auch ein Schweizer im Teilnehmerfeld.

3 Mit Silverstone und Spa gleich zwei F1-Klassiker

Obwohl McLaren in der diesjährigen Formel-1-Saison in einer eigenen Liga fährt und im Kampf um den WM-Titel nur wenig Spannung zulässt, reisst das Interesse an der Königsklasse des Motorsports nicht ab. Erst recht nicht bei den beiden Klassikern im Juli, Silverstone und Spa.

Legendär sind die Strecken nicht nur aufgrund ihres Designs, sondern auch deshalb, weil das erste F1-Rennen schon in der Premierensaison von 1950 ausgetragen wurde. Nach einigen Unterbrechungen findet in Silverstone am 06.07. der bereits 60. GP statt, in Spa (27.07.) gastiert die F1 zum 58. Mal.

4 Ein Schwing-Highlight jagt das nächste

Klar, gegenüber dem ESAF Ende August wirkt jedes Kranzfest klein. Dennoch dürfen sich Schwingfans auch im Juli auf eine Reihe grösserer Feste freuen. Da wäre einerseits das Innerschweizerische vom 06.07., ehe eine Woche später mit dem Südwestschweizer und Bernisch-Kantonalem sowie der Rigi-Schwinget gleich drei wichtige Wettkämpfe am selben Tag anstehen.

Doch damit nicht genug der Highlights. Am 19. Juli wird auch auf dem Weissenstein geschwungen, wobei das Teilnehmerfeld die Sieger der beiden letzten Austragungen, Fabian Staudenmann (2023) und Armon Orlik (2024), beinhaltet. Letzterer sicherte sich im Schlussgang vergangenes Jahr gegen den kürzlich zurückgetretenen Patrick Räbmatter den Tagessieg. Den Abschluss des Schwingmonats bildet das Brünig-Schwinget vom 27.07.

5 Wimbledon

Der Start ins dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres erfolgt zwar am 30.06. und damit noch im Juni, doch geht der Grossteil der Action erst im Juli über die Bühne. Die Highlights bilden natürlich die Finalspiele vom 12. (Frauen) und 13.07. (Männer), allerdings dürften die Topshots auch in den Duellen davor bereits für herausragende Momente sorgen.

Nicht dabei sein wird Stan Wawrinka, der anders als an den Australian Open und bei Roland Garros keine Wildcard für Wimbledon erhielt. Bei den Männern hat sich dafür Leandro Riedi fürs Hauptfeld qualifiziert, scheiterte jedoch wie Viktorjia Golubic bereits in der 1. Runde. Belinda Bencic und Jil Teichmann komplettieren das Schweizer Quartett am Turnier.

Alle Sporthighlights im Juli 2025

Event Datum Uhrzeit Beachvolleyball Elite16-Turnier in Gstaad 02. - 06.07. / Fussball-EM-Eröffnungsspiel Schweiz-Norwegen 02.07. 21:00 Fussball-EM der Frauen 02. - 27.07. 18:00 / 21:00 Diamond League in Eugene 05.07. / Tour de France 05. - 27.07. / Waadtländer Kantonales 05.07. / F1-GP von Grossbritannien 06.07. 16:00 Fussball-EM-Gruppenspiel Schweiz - Island 06.07. 21:00 Innerschweizer Schwingfest 06.07. 08:00 Emmentalisches Schwingfest 06.07. 07:30 Fussball-EM-Gruppenspiel Finnland-Schweiz 10.07. 21:00 Diamond League in Monaco 11.07. / Swiss Open Gstaad 12. - 20.07. / Appenzeller Kantonales 13.07. 08:00 Südwestschweizer Schwingfest 13.07. 08:30 Rigi-Schwinget 13.07. 08:00 Berner Kantonales 13.07. 08:30 Klub-WM-Finale 13.07. 21:00 MotoGP in Deutschland 13.07. 14:00 Springreiten-EM 16. - 20.07. / Diamond League in London 19.07.

Weissenstein-Schwinget 19.07. 08:30 MotoGP in Tschechien 20.07. 14:00 Super League/Challenge League Saisonstart 25.07. 20:30/19:30 Tour de France Femmes 26.07. - 03.08. / F1-GP von Spa 27.07. 15:00 Fussball-EM-Finale 27.07. 18:00 Brünig-Schwinget 27.07. 08:00 WTA-1000 Montreal 27.07. - 07.08. /