Alexander Hornstein SEO-Redaktor

EM 2025 Spielplan PDF Verpasse keine Spiele der Nati oder anderer Nationen dank unseres EM-Spielplans im PDF-Format zum Ausdrucken! Die Schweiz ist im Fussballfieber. Vom 02.07. bis zum 27.07. finden in acht Schweizer Städten insgesamt 31 Spiele statt. Um alle Partien der Nati oder deiner Lieblingsnation zu sehen, gibt es hier den kompletten Spielplan im praktischen PDF-Format. Ganz einfach zum Downloaden, Ausdrucken und Zuhause aufhängen. Verpasse keine Spiele der Nati oder anderer Nationen dank unseres EM-Spielplans im PDF-Format zum Ausdrucken! Die Schweiz ist im Fussballfieber. Vom 02.07. bis zum 27.07. finden in acht Schweizer Städten insgesamt 31 Spiele statt. Um alle Partien der Nati oder deiner Lieblingsnation zu sehen, gibt es hier den kompletten Spielplan im praktischen PDF-Format. Ganz einfach zum Downloaden, Ausdrucken und Zuhause aufhängen. Download Spielplan EM 2025

Die Schweizer Nati kämpft zum Start der EM in Gruppe A gegen Norwegen (Eröffnungsspiel vom 02.07.), Island (06.07.) und Finnland (10.07.) um den Einzug in die Viertelfinals, die ab dem 16.07. ausgetragen werden. Um die K.o.-Phase zu erreichen, muss die Nati mindestens Zweite werden. Egal ob sie die Gruppe gewinnt oder auf dem 2. Rang beendet, wartet im Viertelfinale ein Team aus Gruppe B (Spanien, Portugal, Belgien, Italien).

Der Spielplan ist so gestaltet, dass jede Gruppensiegerin auf eine zweitplatzierte Mannschaft trifft. In einem allfälligen Halbfinaleinzug der Nati würde man erstmals auf Nationen aus den Gruppen C oder D treffen. Bis zum Titel müssen die zukünftigen Europameisterinnen sechs Spiele absolvieren, wobei je drei in der Gruppen- und in der K.o.-Phase gespielt werden.