Macht sich die Equipe auf den Weg zur 17. Schweizer Team-Medaille an einer Europameisterschaft? Im spanischen La Coruña ist das Quartett mit Nadja Peter Steiner (40), Géraldine Straumann (29), Martin Fuchs (33) und Steve Guerdat (43) als zwischenzeitlich Sechste allerdings darauf angewiesen, dass es ihre Konkurrenz vergeigt.

Sowohl Peter Steiner als auch Guerdat gelingt das Kunststück, am dritten EM-Tag die dritte Blanko-Runde hinzulegen. Die Startreiterin überzeugt auf ihrer Stute Mila erneut. Sie sagt nach der perfekten Runde über Schimmel Mila: «Einmal mehr sprang sie fantastisch, sie hat ein grosses Herz und ich bin so stolz auf sie. Sie kämpft immer für mich und gibt täglich ihr Bestes.» Guerdat bringt im Sattel von Iashin Sitte die Leistung einmal mehr auf den Punkt. EM-Debütantin Straumann und Fuchs kassieren je einen Abwurf, einer gelangt damit in die Wertung.

Die vor der Schweizer Equipe platzierten Nationen tun ihr keinen Gefallen und bleiben souverän. Die Schweizer verbessern sich immerhin noch vom 6. Zwischen- auf den 5. Schlussrang. EM-Gold holen sich die Belgier, für die Briten gibts Silber und Deutschland gewinnt Bronze.

Der ehrgeizige Guerdat bringt es für sich so auf den Punkt: «Es ist enttäuschend. Wir haben drei Schweizer in der Einzelwertung in den Top 10, aber als Team keine Medaille gewonnen.» Der Titelverteidiger lauert im Hinblick auf den Einzelfinal vom Sonntag auf dem 3., Nadja Peter Steiner auf dem 6. und Janika Sprunger auf dem 9. Zwischenrang.

EM: Schweizer Titelverteidiger Steve Guerdat (43) gewann am 3. September 2023 im Sattel von Dynamix de Belhème die Gold-Medaille an der EM in Mailand (It). Es ist die insgesamt zwölfte Schweizer Medaille an Europameisterschaften. Vier Jahre vor ihm triumphierte Martin Fuchs (33) in Rotterdam (Ho) auf Clooney. Beide Springreiter, die in der Top 10 der Weltrangliste figurieren, sind auch aktuell die erfahrenen Teamstützen in La Coruna. Fuchs sattelt Conner Jei, Guerdat vertraut auf Iashin Sitte. Das Quartett komplettieren Nadja Peter Steiner (40) mit Mila und mit Géraldine Straumann (20) die jüngste EM-Starterin auf Long John Silver. Team-Reservereiterin ist Janika Sprunger (mit Orelie), die als Einzelreiterin startet. Steve Guerdat ritt 2023 im Sattel von Dynamix de Belhème in Mailand (It) zu EM-Gold. Er ist daher im spanischen La Coruna der Titelverteidiger. freshfocus Steve Guerdat (43) gewann am 3. September 2023 im Sattel von Dynamix de Belhème die Gold-Medaille an der EM in Mailand (It). Es ist die insgesamt zwölfte Schweizer Medaille an Europameisterschaften. Vier Jahre vor ihm triumphierte Martin Fuchs (33) in Rotterdam (Ho) auf Clooney. Beide Springreiter, die in der Top 10 der Weltrangliste figurieren, sind auch aktuell die erfahrenen Teamstützen in La Coruna. Fuchs sattelt Conner Jei, Guerdat vertraut auf Iashin Sitte. Das Quartett komplettieren Nadja Peter Steiner (40) mit Mila und mit Géraldine Straumann (20) die jüngste EM-Starterin auf Long John Silver. Team-Reservereiterin ist Janika Sprunger (mit Orelie), die als Einzelreiterin startet. Mehr

Sprunger ist als Team-Ersatzreiterin im Einzelwettbewerb startberechtigt – und beweist, was sie und ihre Top-Stute Orelie drauf haben. Auch die 38-Jährige schafft zum dritten Mal in Folge eine Null-Fehler-Runde. Was sie mit Blick auf die Einzel-Entscheidung sagt? «Eines ist sicher, wir haben nichts zu verlieren. Orelie macht super mit.»

Im ersten Final-Umgang sind die Top 25 – angeführt vom Deutschen Richard Vogel – am Start. Dass sie auch dazugehört, freut Peter Steiner extrem: «Es ist eine schöne Überraschung. Ich reite Mila ja erst seit kurzer Zeit.» Im zweiten Umgang geht es noch für die Top 12 um die EM-Einzel-Medaillen.