Anfang Jahr stand die Schimmelstute Mila an einem Turnier in Doha (Kat) überraschend im Stalltrakt von Nadja Peter Steiner.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Ein Überraschungsmoment ändert alles für Nadja Peter Steiner. Als die Springreiterin Anfang Januar beim Turnier in Doha (Kat) ihren Stalltrakt betritt, steht da ein Schimmel, den die 40-Jährige nicht kennt. Es ist Stute Mila (13), die ihr ihre Mutter Katharina Peter als Geschenk gleich in eine ihrer Boxen bringen lässt.

Mila stammt aus dem Beritt des deutschen Weltklasse-Reiters Ludger Beerbaum (61), der im Sattel der Stute vor zwei Jahren in Aachen seine Karriere beendet hat. Der Olympiasieger und mehrfache Europameister bleibt übers Wochenende in Doha und unterstützt die Schweizerin beim Kennenlernen ihres neuen Top-Pferdes, das sie sogleich im Parcours einsetzt. «Es hat von Anfang an Klick gemacht», erzählt Nadja Peter Steiner, die ihrer Mutter extrem dankbar ist, «für alles, das sie für mich und den Pferdesport macht».

EM: Schweizer Titelverteidiger Steve Guerdat (43) gewann am 3. September 2023 im Sattel von Dynamix de Belhème die Gold-Medaille an der EM in Mailand (It). Es ist die insgesamt zwölfte Schweizer Medaille an Europameisterschaften. Vier Jahre vor ihm triumphierte Martin Fuchs (33) in Rotterdam (Ho) auf Clooney. Beide Springreiter, die in der Top10 der Weltrangliste fungieren, sind auch aktuell die erfahrenen Teamstützen in La Coruna. Fuchs sattelt Conner Jei, Guerdat vertraut auf Iashin Sitte. Das Quartett komplettieren Nadja Peter Steiner (40) mit Mila und mit Géraldine Straumann (20) die jüngste EM-Starterin auf Long John Silver. Team-Reservereiterin ist Janika Sprunger (mit Orelie), die als Einzelreiterin startet. Steve Guerdat ritt 2023 im Sattel von Dynamix de Belhème in Mailand (It) zu EM-Gold. Er ist daher im spanischen La Coruna der Titelverteidiger.

Sechs Monate später hat sie vor dem Gespräch den Vet-Check mit Mila bestanden und bereitet sich fürs erste Warm-up vor im spanischen A Coruna, wo ab Mittwoch die EM stattfindet. Dank ihrer neuen Schimmelstute, die sie als intelligent, anhänglich «und einfach fantastisch» beschreibt, hat sich Nadja Peter Steiner für dieses Championat aufgedrängt. Beim CSIO St. Gallen Anfang Juni liefert das Paar im Nationenpreis einen Doppelnuller ab. Damals sagt sie: «Ich bin wieder da.»

Jahrelanges Verfahren

Tatsächlich ist es eine Art Auferstehung auf höchstem Niveau der in Frankreich lebenden Springreiterin. Acht Jahre ist der letzte Auftritt der Amazone in einer EM-Equipe her, 2017 gewinnt sie in Göteborg (Sd) zusammen mit Steve Guerdat, Martin Fuchs und Romain Duguet Team-Bronze. Wenige Wochen später beginnt für Nadja Peter Steiner eine Odyssee: Anfang Oktober 2017 wird ihre Stute Saura de Fondcombe bei einer Medikationskontrolle positiv getestet, die Reiterin vorübergehend gesperrt. Das Verfahren dauert Jahre.

Das Vergehen hat die Substanz Tramadol betroffen, ein Schmerzmittel, das ausschliesslich in der Humanmedizin eingesetzt wird und für Pferde nicht zugelassen ist. Der Wert liegt im Nanogramm-Bereich. Wie Saura de Fondcombe mit der verbotenen Substanz in Kontakt gekommen ist, kann nie nachgewiesen werden. Die Anfang 2020 vom Weltverband FEI verhängte zweijährige Sperre wird vier Monate später vom CAS wieder aufgehoben und Nadja Peter Steiner von allen Vorwürfen befreit. Es ist abgehakt.

Springreit-EM: Das Programm Mittwoch, 16. Juli: Zeitspringen, Einzel/Team (die Resultate/Punkte werden mitgenommen), 15.00 Uhr. Donnerstag, 17. Juli: Teamfinal, 1. Umgang, 15.00 Uhr. Freitag, 18. Juli: Teamfinal, 2. Umgang mit den 10 besten Nationen, 16.15 Uhr. Sonntag, 20. Juli: Einzelfinal, 1. Runde, Top25, 14.00 Uhr. 2. Runde, Top12, 16.30 Uhr.

Die Amazone reitet danach Schritt für Schritt zurück an die Weltspitze. Als schwierige Zeit möchte sie die letzten Jahre nicht beschreiben, «es waren Jahre mit jüngeren Pferden in kleineren Prüfungen auf einem anderen Niveau». Eine andere Phase, die ebenso Spass gemacht habe. Doch nun ist sie wieder bereit für grosse Taten im Rampenlicht.