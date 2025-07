Beim prestigeträchtigen Reitturnier in Aachen triumphiert der Schweizer Martin Fuchs. Er besiegt im Stechen US-Reiterin Laura Kraut und Landsmann Steve Guerdat, was erst den vierten Schweizer Sieg in der Geschichte des Events markiert.

Martin Fuchs und Leone Jei triumphieren in Aachen (Archivbild) Foto: TIL BUERGY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Martin Fuchs gewinnt den Grossen Preis von Aachen. Der 32-jährige Schweizer setzt sich im Sattel von Leone Jei vor US-Reiterin Laura Kraut und Landsmann Steve Guerdat durch. In der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Prüfung hat es in den letzten vier Jahren stets einen deutschen Heimsieg gegeben. Dieses Mal scheitern die Einheimischen reihenweise im Stechen, während an der Spitze zwei Schweizer für Furore sorgen. Es ist nach Paul Weier 1973, Willi Melliger 1983 und Markus Fuchs 2004 erst der vierte Schweizer Sieg am prestigeträchtigen Wettkampf.

Nach zwei Runden schaffen es elf Reiterinnen und Reiter ins Stechen. In diesem nimmt Fuchs mit einer Zeit von 50,29 Sekunden Guerdat auf Dynamix die Führung ab. Danach zittert er bei der Französin Nina Mallevaey, die zwar schneller war, aber einen Abwurf hat und bei der Amerikanerin Laura Kraut, die mit 52,41 knapp hinter seiner Zeit bleibt. Dann steht der Sieg des Zürchers und sein Preisgeld von einer halben Million Euro fest.