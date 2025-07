Wie schon in Aachen steht Steve Guerdat auch beim Grand Prix in Falsterbo auf dem Podest.

Weiter hervorragend in Form

Zum zweiten Mal innert Wochenfrist auf dem Podest: Steve Guerdat auf Dynamix de Belheme. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Steve Guerdat stellt seine gute Form auch in Schweden unter Beweis. Eine Woche nach dem 3. Platz in Aachen wiederholt der Jurassier die Leistung im Grand Prix des CSIO in Falsterbo.

Guerdat lieferte auf Dynamix de Belheme, mit dem er an den Olympischen Spielen in Paris 2024 Silber gewonnen hatte, zwei fehlerfreie Ritte. Sieben Paare qualifizierten sich für das Stechen, auf den Sieger Karl Cook aus den USA auf Caracole de la Roque büsste Guerdat 92 Hundertstel ein.