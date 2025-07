EM: Schweizer Titelverteidiger

Steve Guerdat (43) gewann am 3. September 2023 im Sattel von Dynamix de Belhème die Gold-Medaille an der EM in Mailand (It). Es ist die insgesamt zwölfte Schweizer Medaille an Europameisterschaften. Vier Jahre vor ihm triumphierte Martin Fuchs (33) in Rotterdam (Ho) auf Clooney.

Beide Springreiter, die in der Top10 der Weltrangliste fungieren, sind auch aktuell die erfahrenen Teamstützen in La Coruna. Fuchs sattelt Conner Jei, Guerdat vertraut auf Iashin Sitte. Das Quartett komplettieren Nadja Peter Steiner (40) mit Mila und mit Géraldine Straumann (20) die jüngste EM-Starterin auf Long John Silver. Team-Reservereiterin ist Janika Sprunger (mit Orelie), die als Einzelreiterin startet.