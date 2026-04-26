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Zum dritten Mal in Serie
Pogacar siegt bei Lüttich-Bastogne-Lüttich

Bei Lüttich-Bastogne-Lüttich heisst der Sieger zum dritten Mal in Folge Tadej Pogacar.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Tadej Pogacar siegt bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Foto: AFP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Tadej Pogacar gewinnt das Radmonument Lüttich-Bastogne-Lüttich durch einen beeindruckenden Solo-Ritt. Der Slowene gewinnt das Rennen zum vierten Mal nach 2021, 2024 und 2025. 

Der vierfache Tour-de-France-Sieger entwischt dem letzten Konkurrenten rund 14 Kilometer vor dem Ziel am letzten Anstieg auf den 259,5 Kilometern über 4395 Höhenmeter. Der 19-jährige Franzose Paul Seixas, der am 22. April die Flèche Wallonne gewonnen hat, kann Pogacar nicht mehr folgen. Er wird am Ende mit 45 Sekunden Rückstand Zweiter. Mit 1:42 Minuten Rückstand wird der Belgier Remco Evenepoel, der den Massensprint für sich entscheidet, Dritter.

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