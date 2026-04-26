Carlo SteinerRedaktor Sport
Tadej Pogacar gewinnt das Radmonument Lüttich-Bastogne-Lüttich durch einen beeindruckenden Solo-Ritt. Der Slowene gewinnt das Rennen zum vierten Mal nach 2021, 2024 und 2025.
Der vierfache Tour-de-France-Sieger entwischt dem letzten Konkurrenten rund 14 Kilometer vor dem Ziel am letzten Anstieg auf den 259,5 Kilometern über 4395 Höhenmeter. Der 19-jährige Franzose Paul Seixas, der am 22. April die Flèche Wallonne gewonnen hat, kann Pogacar nicht mehr folgen. Er wird am Ende mit 45 Sekunden Rückstand Zweiter. Mit 1:42 Minuten Rückstand wird der Belgier Remco Evenepoel, der den Massensprint für sich entscheidet, Dritter.
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