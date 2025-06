Die Tour de Suisse 2025 geht in die heisse Phase. Während die Schweizer Hoffnungen schwinden, begeistert Julian Alaphilippe die Fans mit seiner kämpferischen Leistung und rückt in Reichweite des Gesamtsiegs.

Julian Alaphilippe überrascht mit starker Leistung

Mathias Germann Reporter Sport

Nur gerade 119 Menschen leben in Santa Maria di Calanca GR. Das ist weniger als die Anzahl Velo-Profis, die sich bei 30 Grad zur Terrasse hoch über dem Misox hochquälen. Nachdem der letzte der 154 das Ziel erreicht hat, ist jedem Schweizer Fan klar: Es wird kein Schweizer die Tour de Suisse 2025 gewinnen. Beim Sieg des jungen Briten Oscar Onley (22) ist Mauro Schmid (25) noch der Beste – mit 6:19 Minuten Rückstand wird er 23.

Die helvetische Bilanz ist enttäuschend, aber logisch. Nur einer der acht im Rennen verbleibenden Fahrer kann im Normalfall bei einer solchen Etappe mit 183,8 Kilometern und 3620 Höhenmetern mit den stärksten Velo-Bergziegen mithalten: Jan Christen (20).

Das Problem: Der Normalfall ist nicht eingetreten. Christen stürzte in der ersten Tour-Etappe schwer, griff danach trotzdem immer wieder an, musste aber letztlich für seinen Leader, den Portugiesen João Almeida (26), den Rücken krümmen. Was das heisst? Einfach: Das Warten auf einen Schweizer Gesamtsieger geht kommenden Sommer ins 17. Jahr.

Er attackiert und explodiert

Fabian Cancellara (44) war 2009 der Letzte heimische Tour-Sieger. Freuen kann sich der Berner an diesem Donnerstag dennoch, weil er Chef des Teams Tudor ist. Und da macht ihn der zweifache Weltmeister Julian Alaphilippe (33) glücklich. Der Franzose klettert dank einer starken Leistung im Gesamtklassement auf Rang 2 – er liegt 29 Sekunden hinter dem neuen Leader Kévin Vauquelin (24, Fr). Der bislang führende Romain Grégoire (22), ebenfalls ein Franzose, fällt ausser Rang und Traktanden.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich im Gesamtklassement vorne mitkämpfen würde. Aber das ist eine tolle Sache, für mich und das Team», sagt Alaphilippe im Ziel. Im kurzen, aber brutalen Schlussanstieg hält er nicht nur mit, sondern attackiert und trägt virtuell das gelbe Leadertrikot. «Ich bin einer, der gerne etwas probiert und riskiert. Das ist mein Naturell und ich bin mir treu geblieben. Leider bin ich vor der Kuppe explodiert. Genossen habe ich es trotzdem.»

«Das bedeutet mir viel»

Dann bedankt sich «Loulou», wie der Liebling der Franzosen seit langem genannt wird, bei den Fans. «Ich werde angefeuert, als wäre ich ein Schweizer und spüre ihre Liebe. Das bedeutet mir viel.»

Es scheint, als würden die Schweizer Fans Alaphilippe langsam aber sicher adoptieren. Während sein Teamkollege Marc Hirschi (26) mehr Mühe hat, aus dem Frühjahresloch zu finden, stimmt Alaphilippes Form im Hinblick auf die Tour de France, dem wichtigsten Rennen überhaupt.

Aber: Kann er vorher die Tour de Suisse gewinnen? Alaphilippe atmet durch. Und meint: «Die Chancen sind nicht gross. Aber ich werde jeden Tag alles geben.» Keiner zweifelt auch nur eine Sekunde daran.

