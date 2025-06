Auf dem Velo war er top, nicht aber auf den Langlauf-Latten und an Olympischen Spielen. Willkommen in der Welt von Eddy Merckx, dem wohl grössten Radrennfahrer aller Zeiten.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Foto: imago images/Belga

Am Dienstag wird der Kannibale 80 Jahre alt. Für viele Experten ist Edouard Louis Joseph Baron Merckx der grösste Radrennfahrer aller Zeiten. Im letzten Dezember sorgte der Belgier für Schlagzeilen, als er bei einer Radtour stürzte und sich dabei einen Bruch der Hüfte zuzog.

Foto: ASL

Alles fährt Ski. Das Lied von Vico Torriani aus dem Jahr 1963 scheint zu stimmen, wenn man sich dieses Bild anschaut. Entstanden ist es 1970, und es zeigt die Rad-Legende Eddy Merckx wacklig auf den Langlaufski. Besonders augenfällig: Auf Schnee gab er offenbar nicht die gleich gute Figur ab wie auf der Strasse. Modisch aber war er top unterwegs, man beachte die extravaganten Kniestrümpfe.

Der Erfolgspalmarès von Eddy Merckx

5 Siege Tour de France

Die wichtigste Rundfahrt der Welt gewann Merckx fünf Mal: 1969, 1970, 1971, 1972 und 1974. Hinzu kommt noch ein zweiter Platz 1975. Am überlegensten war er 1969. Damals siegte er mit fast 18 Minuten Vorsprung.

5 Siege Giro d'Italia

Auch die Italien-Rundfahrt konnte er fünf Mal für sich entscheiden: 1968, 1970, 1972, 1973 und 1974. Beinahe hätte es auch noch einen sechsten Triumph gegeben. Doch 1969 wurde er nach einem positiven Dopingtest disqualifiziert.

3 Siege Weltmeisterschaften

1967, 1971 und 1974 krönte sich Merckx im Strassenrennen zum Weltmeister. Seinen zweiten Titel 1971 gewann er in der Schweiz. Damals triumphierte er in Mendrisio nach 268,8 km vor Felice Gimondi und Cyrille Guimard.

1 Sieg Tour de Suisse

Merckx nahm nur drei Mal an der Tour de Suisse teil. 1974 gewann er sie (und trug an allen Tagen das Gelbe Trikot), 1975 wurde er Zweiter und 1977 Zwölfter. Insgesamt gewann er in der Schweiz fünf Etappen.

19 Mal Sieger der Monumente

Folgende Rad-Klassiker konnte Merckx ebenfalls (gleich mehrfach) gewinnen: Mailand–San Remo (7 Mal), Flandern (2), Paris–Roubaix (3), Lüttich–Bastogne–Lüttich (5) und die Lombardei-Rundfahrt (2).

Egal wo Merckx an den Start ging, meist war er erfolgreich. Nur nicht an Olympischen Spielen. 1964 versuchte er in Tokio als 19-Jähriger sein Glück, doch im Strassenrennen reichte es ihm bloss für Rang 12. Es blieb die einzige Olympia-Teilnahme seiner beeindruckenden Karriere.