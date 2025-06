Grégoire weiter in Gelb

Joao Almeida gewinnt die erste Bergetappe der diesjährigen Tour de Suisse.

Topfavorit João Almeida beweist in der 4. Etappe der Tour de Suisse mit Start in Heiden und Ziel im italienischen Veltlin seine Stärke. Der Portugiese feiert nach 193,2 km im Städtchen Piuro einen Solosieg. Romain Grégoire bleibt der Leader.

Almeida greift am Splügenpass, dem Haupthindernis des Tages, an und setztt sich mit einem Vorsprung von 40 Sekunden auf die ersten Verfolger Oscar Onley und Ben O'Connor durch.

Für den Gewinner der diesjährigen Tour de Romandie ist es bereits der dritte Tagessieg im Rahmen der Tour de Suisse, nachdem er im Vorjahr die 6. und 8. Etappe für sich entschieden und die Rundfahrt hinter seinem heuer in der Schweiz abwesenden Teamkollegen Adam Yates als Gesamtzweiter beendet hatte.

Im Gesamtklassement liegt Almeida immer noch über zwei Minuten hinter Leader Romain Grégoire zurück. Der Franzose verteidigte das gelbe Leadertrikot ein weiteres Mal mit Erfolg und führt unverändert 25 Sekunden vor seinem Landsmann Kevin Vauquelin. Neu Gesamtdritter ist mit Julian Alaphilippe, dem Captain des Schweizer Tudor-Teams, ein weiterer Franzose. Bester einheimischer Fahrer in der Gesamtwertung ist Jan Christen als 17.

Am Donnerstag folgt die Königsetappe. Kurz nach dem Start in La Punt geht es über den Julierpass, mit 2284 Meter über Meer das Dach der diesjährigen Tour. Danach folgen noch der San Bernardino Pass und zwei kürzere, aber steilere Anstiege bis zum Ziel in Santa Maria.