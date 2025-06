1/4 Quinn Simmons gewinnt die dritte Etappe der Tour de Suisse. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Quinn Simmons ist der Protagonist der 3. Etappe der Tour de Suisse von Aarau nach Heiden. Der Amerikaner, zunächst in einer Spitzengruppe und später solo unterwegs, triumphiert nach 195,6 km.

Als sich Simmons kurz nach dem Start in Aarau mit fünf weiteren Fahrern vom Feld verabschiedete, war der Amerikaner zunächst kritisch eingestellt, was die Chancen auf den Tagessieg betraf. Er hätte sich eine grössere Spitzengruppe erhofft. Doch auch das Spitzen-Sextett harmonierte und bot dem hinterherjagenden Feld gut Paroli.

20 km vor dem Ziel verabschiedete sich Simmons im drittletzten Anstieg des Tages von seinen letzten Begleitern. Der amerikanische Meister rettete nach insgesamt fast 200 km Vorausfahrt 18 Sekunden Vorsprung vor dem kleinen Spitzenfeld mit den Favoriten auf den Gesamtsieg ins Ziel.

"Ich wollte diesen Sieg unbedingt. Schon tags zuvor nach Schwarzsee habe ich es versucht, aber am zweiten Todestag von Gino (Mäder) hat es leider noch nicht geklappt. Dieser Sieg soll auch ein bisschen ein Tribut an ihn sein", so Simmons im SRF-Interview. Der Schweizer Profi war vor zwei Jahren in der Abfahrt vom Albulapass unmittelbar vor Simmons fahrend tödlich verunfallt.

João Almeida sprintete zu Rang 2, knapp hinter dem Portugiesen klassierte sich der Brite Oscar Onley als Dritter. Mit Jan Christen (6.) und seinem älteren Bruder Fabio Christen (7.) reihten sich auch zwei Schweizer in den Top 10 ein.

Leader Romain Grégoire verteidigte als Tages-Vierter das Gelbe Trikot. Der Franzose führt weiterhin mit 25 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Kévin Vauquelin, der in Heiden als Fünfter über die Ziellinie fuhr.

Am vierten von acht Tagen wartet in der Tour de Suisse der erste Alpenpass. Auf dem Weg vom appenzellischen Heiden nach Piuro im Valchiavenna überquert das Feld den Splügenpass. Auf den 193,2 km sind gut 3000 Höhenmeter zu bewältigen.