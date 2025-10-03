1/4
Anja Grossmann fährt an der EM zur Silbermedaille.
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Nach dem Gewinn von WM-Bronze in Ruanda fährt Anja Grossmann auch an den Europameisterschaften in Südfrankreich im Strassenrennen der Juniorinnen auf das Podest. Die bald 17-jährige KV-Lernende aus dem Kanton Luzern wird hinter der spanischen Junioren-Weltmeisterin Paula Ostiz Zweite. Sie muss sich der Junioren-Europameisterin im Zeitfahren nach knapp 63 km im Zweiersprint geschlagen geben. Chantal Pegolo aus Italien wird Dritte.
Mehr Radsport
Es ist die dritte Schweizer Medaille bei den Titelkämpfen in der Region Drôme-Ardèche, nach Gold von Marlen Reusser im Zeitfahren und Bronze im Mixed-Teamzeitfahren. Am Wochenende stehen die Strassenrennen der Elite auf dem Programm.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.