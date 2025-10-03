DE
FR
Nach WM-Bronze
Grossmann fährt auch an der EM aufs Podest

Die 16-jährige Anja Grossmann holt an der Rad-EM in Frankreich Silber.
Publiziert: vor 25 Minuten
Anja Grossmann fährt an der EM zur Silbermedaille.
Foto: Getty Images
Nach dem Gewinn von WM-Bronze in Ruanda fährt Anja Grossmann auch an den Europameisterschaften in Südfrankreich im Strassenrennen der Juniorinnen auf das Podest. Die bald 17-jährige KV-Lernende aus dem Kanton Luzern wird hinter der spanischen Junioren-Weltmeisterin Paula Ostiz Zweite. Sie muss sich der Junioren-Europameisterin im Zeitfahren nach knapp 63 km im Zweiersprint geschlagen geben. Chantal Pegolo aus Italien wird Dritte. 

Es ist die dritte Schweizer Medaille bei den Titelkämpfen in der Region Drôme-Ardèche, nach Gold von Marlen Reusser im Zeitfahren und Bronze im Mixed-Teamzeitfahren. Am Wochenende stehen die Strassenrennen der Elite auf dem Programm.

