Auf den WM-Titel folgt EM-Gold: Marlen Reusser ist auch beim Zeitfahren an der Europameisterschaft in Frankreich nicht zu schlagen. Für die Bernerin ist es bereits der vierte kontinentale Titel in ihrer Paradedisziplin.

1/4 Zum vierten Mal Europameisterin: Marlen Reusser ist auch in Étoile-sur-Rhône die Schnellste gegen die Uhr.

Marlen Reusser ist zum vierten Mal Europameisterin im Zeitfahren. Die Weltmeisterin von Ruanda nimmt den Schwung mit und gewinnt im französischen Étoile-sur-Rhône überlegen im Kampf gegen die Uhr.

Auf der flachen Strecke über 24 km verweist die Bernerin im Regenbogen-Trikot die Norwegerin Mie Björndal Ottestad und die Niederländerin Mischa Bredewold um deutliche 49 beziehungsweise 51 Sekunden auf die Ehrenplätze.

Bei der ersten von drei Zwischenzeiten ist die letztendlich viertplatzierte Katrine Aalerud noch zeitgleich unterwegs, danach setzen sich die Fähigkeiten der 34-Jährigen endgültig durch. Die Bernerin schlägt an einer EM nach 2021, 2022 und 2023 erneut zu. Im vergangenen Jahr stand sie wegen der Post-Covid-Erkrankung sowohl an den Olympischen Spielen als auch an der Heim-WM in Zürich nicht am Start. Nun feiert sie mit einem Stundenmittel von über 43 km/h ihren bereits 11. Saisonsieg.

Anna van der Breggen und Demi Vollering, die mit Marlen Reusser in Ruanda im WM-Zeitfahren aufs Podest gestiegen sind, fehlen am Mittwoch in Frankreich. Jasmin Liechti verpasste mit 2:11 Minuten Rückstand als Elfte die Top Ten nur knapp.