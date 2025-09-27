Das Nachwuchs-Rennen der Frauen an der WM ist bis zum Schluss ein Krimi. Um den Sieg auf den letzten Metern kämpft auch die Schweizerin Anja Grossmann. Sie holt schliesslich Bronze.

1/4 Anja Grossmann gewinnt beim Nachwuchsrennen in Kigali Bronze. Foto: Getty Images

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Grosser Erfolg an der Rad-WM in Kigali. Anja Grossmann fährt im Strassenrennen der Juniorinnen aufs Podest. Im Schlusssprint hat sie zwar das Nachsehen gegenüber der Spanierin Paula Ostiz und der Italienerin Chantal Pegolo, aber sie darf sich dennoch über die Bronzemedaille freuen.

Grossmann ist im gesamten Rennen sehr aktiv, führt die Spitzengruppe mehrmals an. Bis zum Schluss kann sie sich berechtigte Chancen auf den ganz grossen Gold-Coup ausrechnen. Auf den letzten Metern muss sie sich dann aber doch noch zwei Konkurrentinnen geschlagen geben.

Der Platz auf dem Podest am Samstag ist ein emotionaler Moment – für Grossmann und den Schweizer Radsport. Denn sie holt die Medaille ausgerechnet am ersten Todestag von Teamkollegin Muriel Furrer (†18). Vor einem Jahr ist sie an den Folgen eines schweren Sturzes an der Heim-WM in Zürich verstorben. Das hat auch Grossmann mitgenommen. Als sie Anfang November EM-Gold im Radquer holt, ist sie in Gedanken bei ihrer verstorbenen Teamkollegin, weint auf dem Podest bittere Tränen.

Auch dieses Mal dürfte Furrer in Gedanken dabei sein.