Nino Schurter wird zum zweiten Mal Vater

Mountainbike-Star Nino Schurter und seine Partnerin Malene Degn erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar verkündete die freudige Nachricht auf Instagram. Für Schurter ist es das zweite Kind nach seiner Tochter aus früherer Ehe.

1/7 Vaterfreuden bei Nino Schurter. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Vor rund einer Woche bestritt Nino Schurter (39) in Lenzerheide sein letztes Rennen. Bei seinem Abschied zeigte sich auch erstmals seine Partnerin Malene Degn öffentlich an der Seite des Mountainbike-Stars. Am Montagabend verkündet das Paar freudige Neuigkeiten: Degn und Schurter erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Auf Instagram teilen die beiden zwei Bilder, die Degn mit dem Bike in einer Berglandschaft zeigen. Dabei lässt sich der Babybauch bei der dänischen Mountainbikerin erkennen. «Eine spannende Zeit steht bevor», schreibt das Paar zum Beitrag.

Tochter aus vergangener Ehe

Unter dem Post sammeln sich schnell die Glückwünsche von Kolleginnen und Kollegen aus dem Radsport, unter anderem von der italienischen Radrennfahrerin Chiara Teocchi sowie Caroline Bohe und Sebastian Fini aus Degns Heimat Dänemark.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für Nino Schurter ist es das zweite Kind. Aus seiner vergangenen Ehe mit Ex-Frau Nina hat der Mountainbike-Olympiasieger bereits eine Tochter namens Lisa, die am Freitag ihren 10. Geburtstag feiert. Das Paar war neun Jahre lang verheiratet und trennte sich im Frühjahr 2023. «Wir bleiben freundschaftlich und familiär verbunden, für uns und unsere gemeinsame Tochter», schrieb Schurter unter einem Foto des Ex-Paares damals.