Marlen Reusser triumphiert an ihrem 35. Geburtstag: Die Emmentalerin holt Gold im Zeitfahren an der WM in Montréal. Mit 40 Sekunden Vorsprung deklassiert sie die Konkurrenz und dankt ihren Unterstützern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marlen Reusser wird in Montréal Zeitfahr-Weltmeisterin an ihrem 35. Geburtstag

Sie siegt auf der 39,2-km-Strecke, 40 Sekunden vor Zoe Bäckstedt

Reusser über Glück: «Es ist uh cool, dass dies an meinem Geburi passiert»

Mathias Germann Reporter Sport

Sie hat es geschafft. Erneut. Marlen Reusser ist Weltmeisterin im Zeitfahren. Wie vor einem Jahr in Ruanda deklassiert sie auch in Montréal (Ka.) die Konkurrenz. Und das an ihrem 35. Geburtstag. «Im Leben gibt es natürlich viele wertvolle Dinge. Aber an diesem Tag wäre der WM-Titel sicher das beste Geschenk», sagte sie vor einer Woche im Blick-Interview. Gesagt, getan. Nach Karin Thürig 2004 und 2005 schafft die nächste Schweizerin das WM-Zeitfahr-Doppel.

Auf dem Podest strahlt sie wie ein Marienkäfer, bedankt sich für die Gratulationen, tanzt kurz. Freude pur. «Egal, ob ich gewinne oder nicht. Ich habe etwas zu feiern», habe sie sich vor dem Rennen gesagt.

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Nun erhält Reusser Gold und streift sich das Regenbogentrikot über. «Ich habe mega Freude», sagt sie. Es folgt der Schweizerpsalm. Die Augen der Emmentalerin werden feucht, sie wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. «Wenn ich die Hymne auf dem Podium höre, macht mich das sehr emotional und freudig. Es ist ganz speziell.»

Reusser war ganz unten – und ist nun ganz oben

Der ganze Druck fällt von ihr ab. Immerhin galt sie als haushohe Favoritin. «Ich weiss gar nicht, was Druck ist», kontert sie. «Und darum sage ich mir, dass es ihn gar nicht gibt.»

Vielleicht sind es die Menschen daheim, an die sie denkt. Und darum solche Emotionen zeigt. «Hallo Sumpf», winkt Reusser gleich nach der Ankunft in die Kamera. Sumpf heisst der Weiler in Hindelbank BE, wo sie aufgewachsen ist – in einem Bauernhaus, umgeben von Tieren, Feldern und Wäldern. Dort haben sich ihre Liebsten zum Public Viewing versammelt.

Oder es sind die Rückschläge dieses Jahres: Stürze, eine Rissquetschwunde am Knie, ein Wirbelbruch, Prellungen, Krämpfe und unerklärliche Leistungseinbrüche. «Es ist extrem frustrierend», sagte sie Mitte August.

«Es ist uh cool»

Nun glänzt ihre Goldmedaille umso mehr. Selbstverständlich war ihr Gewinn nicht. Auf der WM-Rekordlänge von 39,2 Kilometern liegt Reusser bei der ersten Zwischenzeit zehn Sekunden hinter Zoe Bäckstedt (Gb). Dann holt sie auf, Sekunde für Sekunde. Am Ende schlägt sie das 13 Jahre jüngere Zeitfahr-Supertalent um 40 Sekunden. Dritte wird die Deutsche Franziska Koch (26), sie verliert weitere 5 Sekunden.

Reusser überglücklich: «Es ist uh cool, dass dies an meinem Geburi passiert. So viele Leute helfen mir – so schön, dass ich ihnen das zurückzahlen kann.»