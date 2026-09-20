Das Rennen läuft
Die ersten Fahrerinnen sind unterwegs. Aber klar: Zu Beginn ist die Reihe an der Athletinnen aus den exotischen Radsport-Nationen. Die Favoritinnen um Marlen Reusser folgen nach 16 Uhr.
Liechti nicht am Start
Neben Gold-Favoritin Reusser hätte mit Jasmin Liechti (23) noch eine Schweizerin am Start stehen sollen. Die Bernerin verzichtet aber. «Jasmin ist gesund, verzichtet jedoch aufgrund der höheren Erfolgschancen im Mixed Team Relay auf einen Start beim Einzelzeitfahren», sagt Patrick Müller, Chef Leistungssport bei Swiss Cycling. «Im Gegensatz zu anderen Jahren – letztes Jahr waren es zwei – liegt nur gerade ein Tag zwischen den beiden Einsätzen.»
Die Strecke
Das Zeitfahren führt über 39,2 km. Es wird auch die Ile Notre-Dame befahren, wo einmal im Jahr auch die Formel 1 zu Gast ist.
Hallo und herzlich willkommen
In Montreal stehen mit den beiden Zeitfahren die ersten beiden Events der Rad-WM auf dem Programm. Die Frauen starten um 15.19 Uhr Schweizer Zeit. Topfavoritin und Titelverteidigerin Marlen Reusser geht an ihrem 35. Geburtstag als letzte Starterin um 16.30 Uhr ins Rennen.