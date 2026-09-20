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WM-Zeitfahren im Ticker
Verteidigt Marlen Reusser ihren Titel?

An der Rad-WM in Montreal werden heute die Medaillen im Zeitfahren verteilt. Die Schweiz hat mit Marlen Reusser ein ganz heisses Eisen im Feuer. Bei Blick gibts alles live.
Publiziert: vor 55 Minuten
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vor 49 Minuten

Das Rennen läuft

Die ersten Fahrerinnen sind unterwegs. Aber klar: Zu Beginn ist die Reihe an der Athletinnen aus den exotischen Radsport-Nationen. Die Favoritinnen um Marlen Reusser folgen nach 16 Uhr. 

15:00 Uhr

Liechti nicht am Start

Neben Gold-Favoritin Reusser hätte mit Jasmin Liechti (23) noch eine Schweizerin am Start stehen sollen. Die Bernerin verzichtet aber. «Jasmin ist gesund, verzichtet jedoch aufgrund der höheren Erfolgschancen im Mixed Team Relay auf einen Start beim Einzelzeitfahren», sagt Patrick Müller, Chef Leistungssport bei Swiss Cycling. «Im Gegensatz zu anderen Jahren – letztes Jahr waren es zwei – liegt nur gerade ein Tag zwischen den beiden Einsätzen.»

14:24 Uhr

Die Strecke

Das Zeitfahren führt über 39,2 km. Es wird auch die Ile Notre-Dame befahren, wo einmal im Jahr auch die Formel 1 zu Gast ist. 

14:20 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

In Montreal stehen mit den beiden Zeitfahren die ersten beiden Events der Rad-WM auf dem Programm. Die Frauen starten um 15.19 Uhr Schweizer Zeit. Topfavoritin und Titelverteidigerin Marlen Reusser geht an ihrem 35. Geburtstag als letzte Starterin um 16.30 Uhr ins Rennen. 

Die letzten zehn Starterinnen im WM-Zeitfahren. Die Angaben sind Montreal-Zeit.
Ende des Livetickers
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