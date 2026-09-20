Liechti nicht am Start

Neben Gold-Favoritin Reusser hätte mit Jasmin Liechti (23) noch eine Schweizerin am Start stehen sollen. Die Bernerin verzichtet aber. «Jasmin ist gesund, verzichtet jedoch aufgrund der höheren Erfolgschancen im Mixed Team Relay auf einen Start beim Einzelzeitfahren», sagt Patrick Müller, Chef Leistungssport bei Swiss Cycling. «Im Gegensatz zu anderen Jahren – letztes Jahr waren es zwei – liegt nur gerade ein Tag zwischen den beiden Einsätzen.»