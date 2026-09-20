Jasmin Liechti (23) freut sich auf die am Sonntag beginnende Rad-WM in Montreal, wie das Rad-Talent auf Instagram mitteilt.
Allerdings: Ihre WM beginnt nicht wie geplant mit dem Einzelzeitfahren. Weshalb sie das Rennen kurzfristig absagt, erklärt die Bernerin nicht. Nur so viel: «Ich kann es kaum erwarten, im Teamzeitfahren und im Strassenrennen an den Start zu gehen.»
Damit ist Gold-Favoritin Marlen Reusser die einzige Schweizer Starterin im WM-Zeitfahren vom Sonntagnachmittag.
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