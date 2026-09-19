In der bald endenden Radsaison 2026 wartet ein letztes grosses Highlight. Vom 19. bis 27. September verwandeln sich die Strassen Montreals in Schauplätze für die diesjährige Rad-Weltmeisterschaft. Hier gibts alle Infos zum Event.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rad-WM in Montreal startet am 20. September mit Einzelzeitfahren

Männer-Elite-Strassenrennen führt über 273,3 km und 3803 Höhenmeter

Schweiz hat an mehreren Tagen Medaillenchancen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Passend zum sich hierzulande verabschiedenden Sommer steuert auch die Radsaison langsam, aber sicher auf ihr Ende zu. Bis die Fahrerinnen und Fahrer das Velo in die Garage stellen können, sind sie jedoch noch einmal so richtig gefordert. Auf dem Asphalt von Montreal stehen die Weltmeisterschaften in drei Disziplinen an. Den Wettkampfauftakt bildet das Einzelzeitfahren am Sonntag.

Datum Event Distanz / Höhenmeter Startzeit Samstag, 19. September Training Einzelzeitfahren

15 Uhr Sonntag, 20. September Einzelzeitfahren Frauen Elite 39,2 km / 220 m 15 Uhr Sonntag, 20. September Einzelzeitfahren Männer Elite 39,2 km / 220 m 18.45 Uhr Montag, 21. September Einzelzeitfahren Frauen U23 20,3 km / 145 m 15 Uhr Montag, 21. September Einzelzeitfahren Männer U23 31,3 km / 197 m 18 Uhr Dienstag, 22. September Mixed-Teamzeitfahren 40,6 km / 290 m 14.30 Uhr Dienstag, 22. September Einzelzeitfahren Männer Junior 20,3 km / 145 m 18.15 Uhr Dienstag, 22. September Einzelzeitfahren Frauen Junior 10,7 km / 91 m 21.15 Uhr Mittwoch, 23. September Training Strassenrennen

16 Uhr Donnerstag, 24. September Strassenrennen Frauen U23 134 km / 2690 m 15 Uhr Donnerstag, 24. September Strassenrennen Männer Junior 134 km / 2690 m 19.30 Uhr Freitag, 25. September Strassenrennen Männer U23 174,2 km / 3497 m 15 Uhr Freitag, 25. September Strassenrennen Frauen Junior 80,4 km / 1614 m 20.15 Uhr Samstag, 26. September Strassenrennen Frauen Elite 180,4 km / 2570 m 15 Uhr Sonntag, 27. September Strassenrennen Männer Elite 273,3 km / 3803 m 15 Uhr

Männer spulen Höhe des Klein Matterhorns ab

Sämtliche 13 Rennen finden im Herzen von Montreal statt und überqueren gleich mehrfach den Sankt-Lorenz-Strom, der von den grossen Seen Nordamerikas ostwärts in Richtung Atlantik fliesst. Vor allem die beiden Strassenrennen auf Stufe Elite sind ein echter Hingucker, führen sie doch über die 3,4 Kilometer lange Samuel-de-Champlain-Brücke. Überhaupt fährt das Peloton immer wieder an Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei: über die Avenue du Parc am Parc du Mont Royal, entlang des alten Hafens oder zum Parc Jean-Drapeau auf den Inseln im Fluss. Mit einer touristischen Rundfahrt hat diese Weltmeisterschaft dennoch nichts zu tun.

Während das Einzelzeitfahren der Juniorinnen als kürzestes Rennen bloss über 10,7 Kilometer führt, steht den Elite-Männern ein wahrer Brocken bevor. 273,3 Kilometer spulen sie am letzten Renntag ab und erklimmen dabei 3803 Höhenmeter. Das sind nur 80 Meter weniger als das Klein Matterhorn in den Walliser Alpen – von der Meeresoberfläche gemessen notabene.

Wie viele Medaillen die Schweiz in Kanada holt, wird sich zeigen. Realistische (Gold-)Chancen bieten sich auf jeden Fall an mehreren Tagen. Wer die Wettkämpfe verfolgen möchte, kommt bei SRF voll auf seine Kosten. Auf SRF zwei und im Live-Stream sind alle Entscheidungen zu sehen. Und dabei hoffentlich möglichst oft die Schweizer Fahne im Mittelpunkt.