Darum gehts
- Rad-WM in Montreal startet am 20. September mit Einzelzeitfahren
- Männer-Elite-Strassenrennen führt über 273,3 km und 3803 Höhenmeter
- Schweiz hat an mehreren Tagen Medaillenchancen
Passend zum sich hierzulande verabschiedenden Sommer steuert auch die Radsaison langsam, aber sicher auf ihr Ende zu. Bis die Fahrerinnen und Fahrer das Velo in die Garage stellen können, sind sie jedoch noch einmal so richtig gefordert. Auf dem Asphalt von Montreal stehen die Weltmeisterschaften in drei Disziplinen an. Den Wettkampfauftakt bildet das Einzelzeitfahren am Sonntag.
|Datum
|Event
|Distanz / Höhenmeter
|Startzeit
|Samstag, 19. September
|Training Einzelzeitfahren
|
|15 Uhr
|Sonntag, 20. September
|Einzelzeitfahren Frauen Elite
|39,2 km / 220 m
|15 Uhr
|Sonntag, 20. September
|Einzelzeitfahren Männer Elite
|39,2 km / 220 m
|18.45 Uhr
|Montag, 21. September
|Einzelzeitfahren Frauen U23
|20,3 km / 145 m
|15 Uhr
|Montag, 21. September
|Einzelzeitfahren Männer U23
|31,3 km / 197 m
|18 Uhr
|Dienstag, 22. September
|Mixed-Teamzeitfahren
|40,6 km / 290 m
|14.30 Uhr
|Dienstag, 22. September
|Einzelzeitfahren Männer Junior
|20,3 km / 145 m
|18.15 Uhr
|Dienstag, 22. September
|Einzelzeitfahren Frauen Junior
|10,7 km / 91 m
|21.15 Uhr
|Mittwoch, 23. September
|Training Strassenrennen
|
|16 Uhr
|Donnerstag, 24. September
|Strassenrennen Frauen U23
|134 km / 2690 m
|15 Uhr
|Donnerstag, 24. September
|Strassenrennen Männer Junior
|134 km / 2690 m
|19.30 Uhr
|Freitag, 25. September
|Strassenrennen Männer U23
|174,2 km / 3497 m
|15 Uhr
|Freitag, 25. September
|Strassenrennen Frauen Junior
|80,4 km / 1614 m
|20.15 Uhr
|Samstag, 26. September
|Strassenrennen Frauen Elite
|180,4 km / 2570 m
|15 Uhr
|Sonntag, 27. September
|Strassenrennen Männer Elite
|273,3 km / 3803 m
|15 Uhr
Männer spulen Höhe des Klein Matterhorns ab
Sämtliche 13 Rennen finden im Herzen von Montreal statt und überqueren gleich mehrfach den Sankt-Lorenz-Strom, der von den grossen Seen Nordamerikas ostwärts in Richtung Atlantik fliesst. Vor allem die beiden Strassenrennen auf Stufe Elite sind ein echter Hingucker, führen sie doch über die 3,4 Kilometer lange Samuel-de-Champlain-Brücke. Überhaupt fährt das Peloton immer wieder an Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei: über die Avenue du Parc am Parc du Mont Royal, entlang des alten Hafens oder zum Parc Jean-Drapeau auf den Inseln im Fluss. Mit einer touristischen Rundfahrt hat diese Weltmeisterschaft dennoch nichts zu tun.
Während das Einzelzeitfahren der Juniorinnen als kürzestes Rennen bloss über 10,7 Kilometer führt, steht den Elite-Männern ein wahrer Brocken bevor. 273,3 Kilometer spulen sie am letzten Renntag ab und erklimmen dabei 3803 Höhenmeter. Das sind nur 80 Meter weniger als das Klein Matterhorn in den Walliser Alpen – von der Meeresoberfläche gemessen notabene.
Wie viele Medaillen die Schweiz in Kanada holt, wird sich zeigen. Realistische (Gold-)Chancen bieten sich auf jeden Fall an mehreren Tagen. Wer die Wettkämpfe verfolgen möchte, kommt bei SRF voll auf seine Kosten. Auf SRF zwei und im Live-Stream sind alle Entscheidungen zu sehen. Und dabei hoffentlich möglichst oft die Schweizer Fahne im Mittelpunkt.