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Zeitplan, Strecken, TV
Alles zur Rad-WM 2026 in Montreal

In der bald endenden Radsaison 2026 wartet ein letztes grosses Highlight. Vom 19. bis 27. September verwandeln sich die Strassen Montreals in Schauplätze für die diesjährige Rad-Weltmeisterschaft. Hier gibts alle Infos zum Event.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Marlen Reusser geht schon am Sonntag im Einzelzeitfahren auf (Gold-)Medaillenjagd.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rad-WM in Montreal startet am 20. September mit Einzelzeitfahren
  • Männer-Elite-Strassenrennen führt über 273,3 km und 3803 Höhenmeter
  • Schweiz hat an mehreren Tagen Medaillenchancen
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Passend zum sich hierzulande verabschiedenden Sommer steuert auch die Radsaison langsam, aber sicher auf ihr Ende zu. Bis die Fahrerinnen und Fahrer das Velo in die Garage stellen können, sind sie jedoch noch einmal so richtig gefordert. Auf dem Asphalt von Montreal stehen die Weltmeisterschaften in drei Disziplinen an. Den Wettkampfauftakt bildet das Einzelzeitfahren am Sonntag.

DatumEventDistanz / HöhenmeterStartzeit
Samstag, 19. SeptemberTraining Einzelzeitfahren
15 Uhr
Sonntag, 20. SeptemberEinzelzeitfahren Frauen Elite39,2 km / 220 m15 Uhr
Sonntag, 20. SeptemberEinzelzeitfahren Männer Elite39,2 km / 220 m18.45 Uhr
Montag, 21. SeptemberEinzelzeitfahren Frauen U2320,3 km / 145 m15 Uhr
Montag, 21. SeptemberEinzelzeitfahren Männer U2331,3 km / 197 m18 Uhr
Dienstag, 22. SeptemberMixed-Teamzeitfahren40,6 km / 290 m14.30 Uhr
Dienstag, 22. SeptemberEinzelzeitfahren Männer Junior20,3 km / 145 m18.15 Uhr
Dienstag, 22. SeptemberEinzelzeitfahren Frauen Junior10,7 km / 91 m21.15 Uhr
Mittwoch, 23. SeptemberTraining Strassenrennen
16 Uhr
Donnerstag, 24. SeptemberStrassenrennen Frauen U23134 km / 2690 m15 Uhr
Donnerstag, 24. SeptemberStrassenrennen Männer Junior134 km / 2690 m19.30 Uhr
Freitag, 25. SeptemberStrassenrennen Männer U23174,2 km / 3497 m15 Uhr
Freitag, 25. SeptemberStrassenrennen Frauen Junior80,4 km / 1614 m20.15 Uhr
Samstag, 26. SeptemberStrassenrennen Frauen Elite180,4 km / 2570 m15 Uhr
Sonntag, 27. SeptemberStrassenrennen Männer Elite273,3 km / 3803 m15 Uhr

Männer spulen Höhe des Klein Matterhorns ab

Sämtliche 13 Rennen finden im Herzen von Montreal statt und überqueren gleich mehrfach den Sankt-Lorenz-Strom, der von den grossen Seen Nordamerikas ostwärts in Richtung Atlantik fliesst. Vor allem die beiden Strassenrennen auf Stufe Elite sind ein echter Hingucker, führen sie doch über die 3,4 Kilometer lange Samuel-de-Champlain-Brücke. Überhaupt fährt das Peloton immer wieder an Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei: über die Avenue du Parc am Parc du Mont Royal, entlang des alten Hafens oder zum Parc Jean-Drapeau auf den Inseln im Fluss. Mit einer touristischen Rundfahrt hat diese Weltmeisterschaft dennoch nichts zu tun.

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Während das Einzelzeitfahren der Juniorinnen als kürzestes Rennen bloss über 10,7 Kilometer führt, steht den Elite-Männern ein wahrer Brocken bevor. 273,3 Kilometer spulen sie am letzten Renntag ab und erklimmen dabei 3803 Höhenmeter. Das sind nur 80 Meter weniger als das Klein Matterhorn in den Walliser Alpen – von der Meeresoberfläche gemessen notabene.

Wie viele Medaillen die Schweiz in Kanada holt, wird sich zeigen. Realistische (Gold-)Chancen bieten sich auf jeden Fall an mehreren Tagen. Wer die Wettkämpfe verfolgen möchte, kommt bei SRF voll auf seine Kosten. Auf SRF zwei und im Live-Stream sind alle Entscheidungen zu sehen. Und dabei hoffentlich möglichst oft die Schweizer Fahne im Mittelpunkt.

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