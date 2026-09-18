Wenige Tage vor dem Start der Rad-WM in Kanada treten die Schweizer Frauen als Nationalteam bei der Tour de Gatineau an – und holen sich in der Person von Steffi Häberlin den Sieg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Steffi Häberlin gewinnt Tour de Gatineau im Sprint einer kleinen Gruppe

Erster internationaler Sieg für die 28-Jährige nach zwei Schweizer Meistertiteln

WM-Strassenrennen in Montreal am 26. September mit fast gleichem Team

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In knapp zehn Tagen steht im kanadischen Montreal das WM-Strassenrennen der Frauen auf dem Programm – und Steffi Häberlin scheint bereit für die Titelkämpfe: Die Thurgauerin gewinnt das hügelige Eintagesrennen Tour de Gatineau, einem Wettbewerb der dritthöchsten Stufe, im Westen der kanadischen Provinz Québec im Sprint einer kleinen Gruppe.

Für Häberlin ist es der erste Triumph an einem internationalen Rennen, nachdem sie sich in den letzten beiden Jahren jeweils zur Schweizer Meisterin im Strassenrennen gekürt hat. «Es bedeutet mir viel», sagt die 28-Jährige nach dem Rennen.

Besonders erfreulich aus Schweizer Sicht: Den Sieg fährt sie als Teil des Schweizer Nationalteams heraus, dem in Gatineau auch Jasmin Liechti, Mara Winter, Noemi Rüegg und Ginia Caluori angehören – in der fast gleichen Konstellation wird die Schweiz am 26. September zum WM-Rennen in Montreal antreten, dann aber wohl mit Marlen Reusser als Teamleaderin.

Das Swiss-Cycling-Team scheint also zu harmonieren, was auch Häberlin betont: «Wir haben einen wirklich guten Plan für die WM erstellt, mit Marlen, die heute nicht dabei sein konnte. Wir haben uns in einem Camp besser kennengelernt und haben als Team heute viel gelernt, was wir in der nächsten Woche brauchen können.» Mit Caluori als Neunte fährt neben Häberlin in Gatineau noch eine zweite Schweizerin in die Top 10.