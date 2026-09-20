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Rad: Reusser kürt sich zur Zeitfahr-Weltmeisterin
Konkurrenz ohne Chance
Marlen Reusser kürt sich zur Weltmeisterin
Marlen Reusser verteidigt ihren Titel und kürt sich in Montreal zur Zeitfahr-Weltmeisterin.
Publiziert: vor 8 Minuten
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