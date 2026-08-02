Sina Frei macht die Heim-EM perfekt: Nach Gold im Shorttrack gewinnt sie auch das Cross-Country. Die Doppel-Europameisterin profitiert von einem Neuanfang nach ihrem Auszug aus dem Elternhaus und reist nun mit viel Selbstvertrauen an die WM.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sina Frei holt an der Heim-EM zwei Goldmedaillen im Tessin

Nach Umzug nach Chur lebt sie eigenständiger und sportlich erfolgreicher

Zwei EM-Titel: Shorttrack und Cross-Country, Fokus jetzt auf WM-Vorbereitung

Joël Hahn Redaktor Sport

Sina Frei (29) erlebt im Tessin die perfekte Heim-EM. Erst führt sie die Schweizerinnen im Shorttrack zum Doppelsieg mit Alessandra Keller (30), dann legt sie im olympischen Cross Country nach und krönt sich auch dort zur Europameisterin. Wieder vor der Nidwaldnerin Keller und Jenny Rissveds (32). Zwei Rennen, zwei Goldmedaillen und die Krönung einer Saison, in der die Zürcherin schon vor der Heim-EM zur Weltspitze gehörte.

Denn Frei gewann in diesem Jahr bereits mehrere Weltcuprennen und zeigte ihre starke Form regelmässig. Im vergangenen Winter zog sie zudem am Zürichsee bei ihren Eltern aus und lebt seither alleine in Chur GR.

Statt «Hotel Mama» heisst es nun Eigenständigkeit – einen direkten Zusammenhang mit ihren Erfolgen will sie aber nicht herstellen. «Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Irgendwo war es immer in mir drin. Manchmal konnte ich es auf dem Papier nicht ganz zeigen», sagt Frei gegenüber Blick. «Diese Saison konnte ich einfach super starten und den ganzen Flow mitnehmen. Auch mit dem Team haben wir es extrem gut. Ich habe einen neuen Trainer und momentan passt einfach alles.»

Dass sie sich im Bündnerland wohlfühlt, merkt man sofort. «Ich finde den Kanton Graubünden extrem cool zum Biken. Dort darf man fast überall fahren, es hat hohe Berge und im Winter fast nie Nebel», schwärmt sie. Dazu liege Chur ideal – nahe am Tessin für die Trainingslager und nicht weit vom Flughafen.

Im Flow zur Doppel-Europameisterin

Auf der anspruchsvollen EM-Strecke im Tessin wirkt Frei während des Rennens beinahe unantastbar. Sie fährt ihr eigenes Tempo, bleibt auch nach kleinen Fahrfehlern ruhig und lässt sich von der Konkurrenz nicht aus dem Konzept bringen. «Ich habe versucht, mich nur auf mich selbst zu fokussieren. Schlussendlich kann ich die anderen sowieso nicht beeinflussen. Ich wollte einfach mein Einzelzeitfahren machen.»

Auch als Rissveds ein technisches Problem kriegte, änderte sie nichts an ihrer Taktik. «Ich habe sie plötzlich in der Tech-Zone gesehen. Da wusste ich einfach, dass ich mein Ding weiterfahren muss.» Das Resultat: Nach Shorttrack-Gold folgt auch der EM-Titel im Cross-Country. «Es war für mich ein goldiges Wochenende», sagt Frei. «Ich war wirklich in meinem Flow-State und konnte das durchziehen.»

Alle Schweizer Medaillen an der Mountainbike-Heim-EM im Tessin Gold (7) Sina Frei – Elite Frauen Shorttrack (XCC)

Sina Frei – Elite Frauen Cross-Country (XCO)

Lea Huber – U23 Frauen Shorttrack (XCC)

Anina Hutter – U23 Frauen Cross-Country (XCO)

Anja Grossmann – Juniorinnen Cross-Country (XCO)

Team Relay: Nicolas Halter, Men Gygax, Ronja Blöchlinger, Anina Hutter, Anja Grossmann, Vital Albin Silber (7) Alessandra Keller – Elite Frauen Shorttrack (XCC)

Alessandra Keller – Elite Frauen Cross-Country (XCO)

Elina Benoit – U23 Frauen Shorttrack (XCC)

Fiona Schibler – U23 Frauen Cross-Country (XCO)

Nicolas Halter – U23 Männer Shorttrack (XCC)

Nicolas Halter – U23 Männer Cross-Country (XCO)

Marwan Barhoumi – Junioren Shorttrack (XCC) Bronze (4) Dario Lillo – Elite Männer Shorttrack (XCC)

Elina Benoit – U23 Frauen Cross-Country (XCO)

Nicole Koller – Elite Frauen Cross-Country (XCO)

Ronja Blöchlinger – Elite Frauen Cross-Country (XCO)

Total: 18 Medaillen (7 Gold / 7 Silber / 4 Bronze) Gold (7) Sina Frei – Elite Frauen Shorttrack (XCC)

Sina Frei – Elite Frauen Cross-Country (XCO)

Lea Huber – U23 Frauen Shorttrack (XCC)

Anina Hutter – U23 Frauen Cross-Country (XCO)

Anja Grossmann – Juniorinnen Cross-Country (XCO)

Team Relay: Nicolas Halter, Men Gygax, Ronja Blöchlinger, Anina Hutter, Anja Grossmann, Vital Albin Silber (7) Alessandra Keller – Elite Frauen Shorttrack (XCC)

Alessandra Keller – Elite Frauen Cross-Country (XCO)

Elina Benoit – U23 Frauen Shorttrack (XCC)

Fiona Schibler – U23 Frauen Cross-Country (XCO)

Nicolas Halter – U23 Männer Shorttrack (XCC)

Nicolas Halter – U23 Männer Cross-Country (XCO)

Marwan Barhoumi – Junioren Shorttrack (XCC) Bronze (4) Dario Lillo – Elite Männer Shorttrack (XCC)

Elina Benoit – U23 Frauen Cross-Country (XCO)

Nicole Koller – Elite Frauen Cross-Country (XCO)

Ronja Blöchlinger – Elite Frauen Cross-Country (XCO)

Total: 18 Medaillen (7 Gold / 7 Silber / 4 Bronze) Mehr

Pizza muss warten

Viel Zeit zum Feiern bleibt der Zürcherin allerdings nicht. Zwar liebt sie Pizza, doch selbst darauf hat sie nach dem Triumph kaum Lust. «Momentan könnte ich gerade gar nichts herunterbringen», sagt sie lachend. Statt Party steht bereits wieder Training auf dem Programm – die Weltmeisterschaft (26. bis 30. August) ist schon das nächste grosse Ziel.

Dass sie mit ihren Erfolgen längst auch die jüngsten Fans begeistert, zeigt sich bei der Siegerehrung. Mitten in der Menge hält ein Kind ein selbst gebasteltes Kartonschild hoch. Darauf steht: «Sina, duesch du Spinat ässe?» Klar ist nur: Nach zwei EM-Goldmedaillen ist Frei endgültig zum neuen Liebling des Heimpublikums geworden.