Jonas Vingegaard verteidigt die Führung am Giro d'Italia. Der Etappensieg geht überraschend an seinen Landsmann Michael Valgren.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Däne Michael Valgren (34) holt auf der 17. Etappe seinen ersten Tagessieg seiner Karriere am Giro d'Italia. Sein Landsmann Jonas Vingegaard (29) verteidigt die Gesamtführung locker, obwohl er über fünf Minuten nach dem Sieger ins Ziel kommt. Er führt nun gut vier Minuten vor dem Österreicher Felix Gall.

Valgren bläst bei einem Anstieg einen Kilometer vor dem Ziel zum entscheidenden Angriff. Andreas Leknessund, Damiano Caruso, Alexander Wlassow, Einer Rubio und Igor Arrieta, mit denen der EF-Fahrer auf der 202 Kilometer langen Alpenetappe (3257 Höhenmeter) bis dorthin die Führungsgruppe gebildet haben, sind zu keiner Reaktion fähig.

Der Norweger Leknessund kann sich wenig später ebenfalls noch absetzen und holt Rang zwei, Rang drei geht im Sprint an Caruso.

Noch drei Etappen ausstehend

Im Etappenverlauf versuchen es immer wieder Ausreisser vergeblich. In einer Fluchtgruppe befindet sich bis 30 Kilometer vor dem Ziel auch der Schweizer Jan Christen (21).

Am Donnerstag folgt mit 168 Kilometern über 1896 Höhenmeter eine verhältnismässig lockere Etappe, ehe es am Freitag und Samstag mit zwei Bergetappen zum grossen Finale um den Gesamtsieg kommt. Vingegaard gilt als klarer Favorit. Am Sonntag geht der Giro traditionell in der Hauptstadt Rom zu Ende.