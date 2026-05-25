Marlen Reusser wird am diesjährigen Giro d'Italia teilnehmen. Dies gibt ihr Team am Montag bekannt. Reusser freut sich sehr auf den Giro und hat sich optimal darauf vorbereitet: «Ich komme mit einer wirklich nicht schlechten Form.»

Davide Malinconico Redaktor Sport

Marlen Reusser (34) wird am Giro d'Italia 2026 (ab 30. Mai) teilnehmen. Dies bestätigt ihr Management am Montag. Im April stürzte die Schweizer Radsportlerin an der Flandern-Rundfahrt und zog sich einen Wirbelbruch zu. Nun ist Reusser wieder einsatzbereit und hochmotiviert: «Ich bin mittlerweile wieder ziemlich fit und habe gesehen, dass es für diesen Giro reichen kann.»

«Eine wirklich nicht schlechte Form»

Die Schweizerin hat in den letzten Wochen unglaublich hart trainiert und sich optimal vorbereitet. Sie freut sich sehr auf die Rundfahrt und blickt dabei auf das vergangene Jahr zurück: «Es war letztes Jahr ein Riesen-Ziel und ist auf eine Art mit Platz zwei im Gesamtklassement unglücklich geendet.»

Für die diesjährige Ausgabe bleiben ihre Erwartungen trotzdem realistisch: «Es wäre leicht vermessen zu sagen, dass ich grosse Ambitionen habe, den Giro zu gewinnen. Aber: Ich komme mit einer wirklich nicht schlechten Form.»

Tour de France als grosses Saisonziel

Das grosse Saisonziel bleibe für sie nach wie vor die Tour de France. Davor nehme sie «selbstverständlich auch die Tour de Suisse» mit – es sei denn, «es schneit noch etwas rein». Der Fahrplan sehe momentan jedenfalls wie folgt aus: Giro d’Italia, Tour de Suisse, Tour de France und im Anschluss die Weltmeisterschaft in Montreal.