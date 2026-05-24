Nach Nicole Koller im Short Track wird am Samstag Sina Frei im Cross-Country-Rennen ebenfalls Dritte.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Sina Frei fährt beim Cross-Country-Rennen in Nove Mesto auf das Podest. Nach ihrem Sieg zum Saisonstart in Südkorea gibt es für die Zürcherin in Tschechien einen dritten Platz.

Im Sprint duellierte sich die 28-Jährige noch mit der Schwedin Jenny Rissveds um den zweiten Platz, hatte dort aber das Nachsehen. Der Sieg geht an die Österreicherin Laura Stigger, die in der dritten Runde angriff und an der Spitze ungefährdet ins Ziel einfahren konnte. Frei bleibt Weltcup-Leaderin.

Insgesamt fahren mit Nicole Koller (4.), Alesaandra Keller (5.) und Ronja Blöchlinger (7.) drei weitere Schweizerinnen in die Top 10. Koller hatte am Samstag als Dritte im Short Track schon für einen Schweizer Podest-Jubel gesorgt.