Dank Nicole Koller fährt auch im dritten Weltcup-Rennen der Mountainbike-Saison eine Schweizerin auf das Podest – wie auch Dario Lillo bei den Männern. Für zwei ihrer Landsfrauen endet der Shorttrack-Wettkampf dagegen schmerzhaft.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist ein Krimi, den sich die besten Mountainbikerinnen beim Shorttrack-Rennen in der traditionsreichen Weltcup-Station im tschechischen Nove Mesto liefern – und zwei Schweizerinnen sind mittendrin: Weltcup-Leaderin Sina Frei und Nicole Koller sind Teil der Fünfergruppe, die den Sieg schliesslich unter sich ausmacht.

Und im Schlusssprint zeigt sich gerade Koller gut aufgelegt. Hinter der holländischen Siegerin Puck Pieterse und Laura Stigger aus Österreich wird die Zürcherin schliesslich Dritte, womit auch im dritten Rennen der Weltcup-Saison eine Schweizerin auf dem Podest steht. Sina Frei landet auf Rang fünf und verteidigt damit ihre Gesamtführung. Mit der sechstklassierten Ronja Blöchlinger fährt noch eine dritte Schweizerin in die Top Ten.

Weltmeisterin mit Malheur

Schmerzhaft endet das Rennen dagegen für Weltmeisterin Alessandra Keller: Die Zentralschweizerin touchiert zwei Runden vor Schluss das Hinterrad der vor ihr fahrenden Koller und kommt daraufhin zu Fall. Zwar steht sie schnell wieder auf, setzt das Rennen aber nicht mehr fort. Bei ihrem Malheur reisst Keller noch Jolanda Neff mit: Die Ostschweizerin stürzt ebenfalls und muss sich mit blutender Hand am Ende mit Rang 33 begnügen.

Grund zum Jubeln gibt es aus Schweizer Sicht auch bei den Männern: Dario Lillo stellt seine gute Form zerneut unter Beweis und sprintet in Tschechien auch im zweiten Shorttrack-Rennen der Saison auf Rang drei, womit er die Weltcup-Gesamtwertung weiterhin anführt. Den Sieg schnappt sich der Franzose Mathis Azzaro, der in einem packenden Schlussspurt gegen Olympiasieger Tom Pidcock (Gbr) die Oberhand behält.

Abgeschlossen wird das Weltcup-Wochenende in Nove Mesto am Sonntag mit den Cross-Country-Rennen. Für die Frauen geht es um 12 Uhr los, die Männer folgen um 15 Uhr.