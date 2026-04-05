Schock bei der Flandern-Rundfahrt: Marlen Reusser stürzt und muss das Rennen aufgeben. Den Klassiker gewinnt die Holländerin Demi Vollering.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Marlen Reusser (34) muss die Flandern-Rundfahrt nach einem Sturz aufgeben. Die Schweizerin bleibt nach einem Massensturz knapp 45 Kilometer vor Schluss am Boden sitzen.

Für Reusser ist es ein erneuter Rückschlag. Erst kürzlich kehrte sie von einer zweimonatigen Verletzungspause zurück, nachdem sie Anfang Februar schwer gestürzt war.

Der Sturz in Belgien ist besonders bitter, denn nur vier Tage zuvor hatte sie das Eintagesrennen «Quer durch Flandern» gewonnen und gehörte damit zu den Mitfavoritinnen der Rundfahrt. Für Abklärungen wurde sie im Anschluss ins Spital gebracht. Wie ihr Management am Sonntagabend mitteilt, gehe es ihr den Umständen entsprechend gut. «Die Diagnose lautet: lumbaler Wirbelbruch», ein Bruch im unteren Rücken. Eine Operation sei nicht vorgesehen. «Marlen bleibt zur Beobachtung im Krankenhaus», teilt ihr Management mit.

Holländerin mit Premierensieg

Das Rennen gewinnt Demi Vollering (29). Die Holländerin sichert sich den belgischen Klassiker zum ersten Mal in ihrer Karriere. Das Podest komplettieren die Französin Pauline Ferrand-Prévot und die Holländerin Puck Pieterse. Beste Schweizerin ist Noemi Rüegg auf Rang 12. Elise Chabbey wurde 15.