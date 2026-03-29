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Der Däne doppelt nach
Vingegaard gewinnt die Katalonien-Rundfahrt

Nach Paris-Nizza gewinnt Jonas Vingegaard auch die Katalonien-Rundfahrt. Der letzte Tagessieg geht nach Australien.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Jonas Vingegaard gewinnt die Katalonien-Rundfahrt.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Jonas Vingegaard gewinnt die einwöchige Katalonien-Rundfahrt. Der Däne bringt seinen deutlichen Vorsprung auf der siebten und letzten Etappe problemlos ins Ziel. Zweiter wird der Franzose Lenny Martinez mit 1:22 Minuten Rückstand, die Top 3 komplettiert der Deutsche Florian Lipowitz. 

Nach seinem Triumph bei Paris-Nizza (8. bis 15. März) gewinnt Vingegaard seine zweite Pro-Tour-Rundfahrt des Jahres. Den Unterschied fuhr er auf den beiden Bergetappen am Freitag und Samstag in den Pyrenäen heraus. Beide Abschnitte, die jeweils über gut 150 Kilometer und 4500 respektive 3900 Höhenmeter führten, gewann der zweifache Tour-de-France-Sieger (2022 und 2023). 

Die Schlussetappe rund um die katalonische Hauptstadt Barcelona gewinnt der Australier Brady Gilmore im Sprint. 

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