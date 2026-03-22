Jan Christen stürzte beim Frühjahrsklassiker Mailand–Sanremo und brach sich das Schlüsselbein. Am Montag wird der 21-Jährige in Zürich operiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jan Christen (21) stürzte am Samstag bei Mailand-Sanremo und schied aus

Er erlitt einen Schlüsselbeinbruch und wird heute in Zürich operiert

Unklar, ob er bis zum Giro d'Italia am 8. Mai fit ist War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Jan Christen (21) musste am Samstag den Frühjahrsklassiker Mailand–Sanremo bereits früh aufgeben. Der Schweizer Radprofi war rund eine Stunde nach Beginn des Rennens gemeinsam mit dem Venezolaner Orluis Aular zu Fall gekommen.

Der Sturz hat für Christen schwerwiegende Folgen, wie sein Team UAE einen Tag später vermeldet. «Leider hat sich Jan Christen bei seinem Sturz bei Mailand–Sanremo einen Bruch des linken Schlüsselbeins zugezogen», teilt der medizinische Direktor des Teams am Sonntag die Diagnose mit. Der Aargauer wird am Montag in Zürich operiert und anschliessend mit der Reha beginnen, heisst es weiter.

Wie lange Christen aufgrund des Schlüsselbeinbruchs ausfallen wird, gibt UAE derweil nicht bekannt. Am 8. Mai sollte der 21-Jährige am Giro d'Italia zur ersten Grand Tour seiner Karriere antreten. Ob Christen bis dahin wieder fit ist, ist offen.

Beim knapp 300 Kilometer langen Klassiker-Rennen vom Samstag ereigneten sich diverse Stürze. Prominentestes Crash-Opfer war der Slowene Tadej Pogacar (27), der selbst eine Karambolage mit zahlreichen Fahrern auslöste und danach mit mehreren Schürfungen weiterfahren musste. Pogacar aber bremste das nicht aus. Der Dominator der letzten Jahre gewann das Rennen trotz Sturz am Ende im Sprint.



