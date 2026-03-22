Alessandra Keller und Candice Lill triumphieren beim legendären Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic in Südafrika. Das Duo gewinnt überlegen mit sechs Etappensiegen und einem Vorsprung von fast 53 Minuten. Für Lill geht ein lang ersehnter Traum in Erfüllung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alessandra Keller und Candice Lill gewinnen das Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic

Das Duo hat fast 53 Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierten

Keller und Lill holen sich sechs Etappensiege War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Mission abgeschlossen! Alessandra Keller (30) gewinnt mit ihrer Teampartnerin Cancide Lill (34) hoch überlegen das berühmt-berüchtigte Etappenrennen Cape Epic in Südafrika. Das schweizerisch-südafrikanische Top-Team macht dies auf der Schlussetappe auf standesgemässe Weise: Keller/Lill fahren solo im Ziel ein, es ist auf der achten Etappe der sechste Tagessieg.

«Sie könnten auch zu Fuss weitergehen und würden dennoch gewinnen!», sagt der Kommentator im Livestream auf den letzten Singletrail-Kilometern Richtung Ziel im Bike-Mekka Stellenbosch bewundernd.

Die ärgsten Gegnerinnen gaben am Vortag auf

Der Kampf um den Gesamtsieg bei der «Tour de France des Mountainbikes» war spätestens auf der zweitletzten Etappe entschieden, weil die ärgsten Verfolgerinnen von Keller/Lill aussteigen mussten. Die Italienerin Greta Seiwald erkrankte über Nacht und musste am Samstag aufgeben.

Ihre Teampartnerin Kate Courtney fuhr zwar weiter, doch als «halbes Team» nur noch ausser Konkurrenz. So wuchs der Vorsprung schon vor der letzten Etappe auf vorentscheidende 48 Minuten an. Am Sonntag wächst der Abstand auf 52:58 min an.

Für Shorttrack-Weltmeisterin Keller ist der Auftritt am Cape Epic ein Volltreffer: erster Start, erster Gesamtsieg. Und auch für Candice Lill endet die Kooperation mit der Schweizerin als Team «Thömus Maxon Sabi Sabi» märchenhaft. Die Südafrikanerin war beim Mountainbike-Mythos in ihrer Heimat mit fünf zweiten Plätzen immer wieder die tragische Figur.

Emotionaler Tag für Kellers Teamkollegin

Nun hat auch Lill ihren grossen Traum erfüllt. Deshalb wirds im Siegerinnen-Interview emotional. Die Weltcup-Fahrerin sagt mit Tränen in den Augen: «Endlich! Ich hatte so viele Enttäuschungen hier erlebt und bin enorm dankbar, dass mein Umfeld immer an mich geglaubt hat.»

Und auch Keller hat hautnah mitgekriegt, wie sehr die Bike-Szene in Südafrika diese Woche dem sich anbahnenden Triumph ihrer Teampartnerin entgegengefiebert hat.

«Ich bin vor allem stolz auf Candice, denn sie ist das perfekte Beispiel, dass man nie aufgeben sollte», sagt die Nidwaldnerin, «mach einfach immer weiter und kämpfe um das Ziel, das du verfolgst. Candice ist ein grossartiges Vorbild auch für junge Mädchen, zu ihr kann man aufschauen.»

Das gilt allerdings auch für Keller in der Schweiz – die beste Mountainbikerin des Landes hat ihren Status beim pickelharten Cape Epic schon früh in diesem Jahr unterstrichen.