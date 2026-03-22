Darum gehts
- Alessandra Keller und Candice Lill gewinnen das Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic
- Das Duo hat fast 53 Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierten
- Keller und Lill holen sich sechs Etappensiege
Mission abgeschlossen! Alessandra Keller (30) gewinnt mit ihrer Teampartnerin Cancide Lill (34) hoch überlegen das berühmt-berüchtigte Etappenrennen Cape Epic in Südafrika. Das schweizerisch-südafrikanische Top-Team macht dies auf der Schlussetappe auf standesgemässe Weise: Keller/Lill fahren solo im Ziel ein, es ist auf der achten Etappe der sechste Tagessieg.
«Sie könnten auch zu Fuss weitergehen und würden dennoch gewinnen!», sagt der Kommentator im Livestream auf den letzten Singletrail-Kilometern Richtung Ziel im Bike-Mekka Stellenbosch bewundernd.
Die ärgsten Gegnerinnen gaben am Vortag auf
Der Kampf um den Gesamtsieg bei der «Tour de France des Mountainbikes» war spätestens auf der zweitletzten Etappe entschieden, weil die ärgsten Verfolgerinnen von Keller/Lill aussteigen mussten. Die Italienerin Greta Seiwald erkrankte über Nacht und musste am Samstag aufgeben.
Ihre Teampartnerin Kate Courtney fuhr zwar weiter, doch als «halbes Team» nur noch ausser Konkurrenz. So wuchs der Vorsprung schon vor der letzten Etappe auf vorentscheidende 48 Minuten an. Am Sonntag wächst der Abstand auf 52:58 min an.
Für Shorttrack-Weltmeisterin Keller ist der Auftritt am Cape Epic ein Volltreffer: erster Start, erster Gesamtsieg. Und auch für Candice Lill endet die Kooperation mit der Schweizerin als Team «Thömus Maxon Sabi Sabi» märchenhaft. Die Südafrikanerin war beim Mountainbike-Mythos in ihrer Heimat mit fünf zweiten Plätzen immer wieder die tragische Figur.
Emotionaler Tag für Kellers Teamkollegin
Nun hat auch Lill ihren grossen Traum erfüllt. Deshalb wirds im Siegerinnen-Interview emotional. Die Weltcup-Fahrerin sagt mit Tränen in den Augen: «Endlich! Ich hatte so viele Enttäuschungen hier erlebt und bin enorm dankbar, dass mein Umfeld immer an mich geglaubt hat.»
Und auch Keller hat hautnah mitgekriegt, wie sehr die Bike-Szene in Südafrika diese Woche dem sich anbahnenden Triumph ihrer Teampartnerin entgegengefiebert hat.
«Ich bin vor allem stolz auf Candice, denn sie ist das perfekte Beispiel, dass man nie aufgeben sollte», sagt die Nidwaldnerin, «mach einfach immer weiter und kämpfe um das Ziel, das du verfolgst. Candice ist ein grossartiges Vorbild auch für junge Mädchen, zu ihr kann man aufschauen.»
Das gilt allerdings auch für Keller in der Schweiz – die beste Mountainbikerin des Landes hat ihren Status beim pickelharten Cape Epic schon früh in diesem Jahr unterstrichen.