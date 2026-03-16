Alessandra Keller bestätigt ihre starke Form am Cape Epic. Die Schweizerin gewinnt mit Candice Lill auch die erste Etappe. Das Team baut ihre Führung im Gesamtklassement dadurch deutlich aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alessandra Keller gewinnt auch am zweiten Tag des Absa Cape Epic in Südafrika

Frauen starten erstmals separat und fahren kürzere Strecke als Männer

Gesamtwertung: Keller/Lill führen nun bereits deutlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Alessandra Keller (30) sorgt beim Cape Epic weiter für Furore. Die Nidwaldnerin gewinnt gemeinsam mit ihrer südafrikanischen Teamkollegin Candice Lill (34) nach dem Prolog auch die erste Etappe des prestigeträchtigen Mountainbike-Etappenrennens – und baut damit ihre Führung in der Gesamtwertung aus.

Die erste richtige Etappe führt das Feld auf einem Rundkurs mit Start und Ziel in Montagu über 66 Kilometer und 1800 Höhenmeter. Wegen der hohen Temperaturen wird der Start um dreissig Minuten vorgezogen. Schon kurz nach dem Start entwickelt sich ein intensives Rennen. In den steilen Anstiegen wird von Beginn weg ein hohes Tempo angeschlagen.

Nach rund 25 Kilometern setzen Keller und Lill zur entscheidenden Attacke an. Das Duo vom Team «Thömus maxon – Sabi Sabi» reisst eine Lücke zur Konkurrenz auf und zieht das Tempo bis ins Ziel konsequent durch. Am Ende gewinnen sie die Etappe mit 1:35 Minuten Vorsprung auf Rosa van Doorn (Ned, 24) und die Schweiz-Namibierin Vera Looser (32).

Kellers Vorsprung im Gesamtklassement ist deutlich angewachsen

Besonders ist diese Etappe auch aus einem anderen Grund: Erstmals startet das Elite-Frauenfeld separat und absolviert eine kürzere Strecke als die Männer. Die Fahrerinnen nutzen die Gelegenheit und sorgen von Beginn weg für ein hohes Tempo.

«Der Start war verrückt – wir sind losgefahren wie in einem Cross-Country-Rennen. Als wir eine Lücke hatten, haben wir unser Tempo durchgezogen. Wir sind stolz, wie wir beide zusammen gefahren sind», sagt Keller im Ziel.

Mit dem zweiten Sieg in Folge setzen Keller und Lill ein weiteres Ausrufezeichen. In der Gesamtwertung liegt das Duo nun bereits knapp drei Minuten vor Kate Courtney (USA, 30) und Greta Seiwald (It, 28).

Am Dienstag wartet bereits die nächste Etappe auf das Teilnehmerfeld. Diese wird wieder in Montagu enden und führt die Mountainbikerinnen über 80 Kilometer und 1750 Höhenmeter.