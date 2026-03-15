Alessandra Keller startet glänzend ins Cape Epic! Die 30-jährige Schweizerin gewinnt mit Candice Lill den Prolog in Südafrika und übernimmt die Gesamtführung. Für Keller ist es die Feuertaufe bei diesem härtesten Mountainbike-Rennen der Welt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alessandra Keller gewinnt mit Candice Lill den Prolog des Cape Epic

Das Schweizer-Südafrika-Duo distanziert Verfolgerinnen um knapp eine Minute

Das Duo muss bis am Sonntag 545 km und 13'250 Höhenmeter bewältigen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Alessandra Keller legt beim Absa Cape Epic einen Traumstart hin. Die 30-jährige Nidwaldnerin gewinnt am Sonntag zusammen mit ihrer südafrikanischen Rennpartnerin Candice Lill (34) den Prolog des prestigeträchtigen Mountainbike-Etappenrennens und übernimmt damit gleich die Führung in der Gesamtwertung.

Während es für Lill die achte Teilnahme am legendären Rennen in der südafrikanischen Region Westkap ist, feiert Keller ihre Feuertaufe. Die Kombination wude möglich, da Lill seit dieser Sasion genau wie Keller ein Bike des Schweizer Herstellers Thömus fährt.

Im rund 20 Kilometer langen Auftaktrennen (650 Höhenmeter) zeigt das Duo keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. Keller und Lill fahren von Beginn weg ein hohes Tempo und setzen sich klar an die Spitze des Frauenfeldes. Am Ende distanzieren sie die ersten Verfolgerinnen um knapp eine Minute und sichern sich damit den Tagessieg sowie das erste Leadertrikot.

Nach der ersten Etappe sagt Keller: «Es war sehr heiss heute, aber wir hatten einen guten Plan und dieser ist perfekt aufgegangen. Wir waren wirklich bis zum Schluss schnell unterwegs.»

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Cape Epic gilt als härtestes Mountainbike-Rennen der Welt

Der Auftakt ist allerdings nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Tagen folgt. Das Cape Epic gilt darum als das härteste Mountainbike-Rennen der Welt. Bis zum kommenden Sonntag stehen sieben lange und anspruchsvolle Etappen mit mehreren Tausend Höhenmetern auf dem Programm. Erst dann wird sich zeigen, wer den Unterschied wirklich machen kann. Insgesamt gibt es für die Frauen 545 Kilometer und 13'250 Höhenmeter zu bewältigen. Für die Männer sind es 707 Kilometer und 15'900 Höhenmeter.

Für die Schweiz gibt es übrigens auch im Männerrennen Grund zur Freude. Die Führung übernehmen mit Matthew Beers und Tristan Nortje zwar zwei Einheimische. Dahinter fährt mit Marc Stutzmann jedoch ebenfalls ein Schweizer aufs Podest. Der 34-jährige Berner liegt nach dem Prolog gemeinsam mit seinem spanischen Teamkollegen David Valero (37) auf Rang drei.