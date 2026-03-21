Noemi Rüegg fährt bei Mailand-San Remo auf das Podest

Beim ersten Radsport-Monument des Jahres grüsst eine Schweizerin vom Podest: Noemi Rüegg fährt bei Mailand-San Remo auf Rang zwei.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Ende fehlen Noemi Rüegg wenige Meter zum grössten Sieg ihrer Karriere: Die Zürcherin sprintet beim Eintagesklassiker Mailand-San Remo auf Rang zwei. Bei der traditionellen Ankunft auf der Via Roma muss sie sich nach 156 Kilometern nur von der Belgierin Lotte Kopecky geschlagen geben. Als Dritte komplettiert die Italienerin Eleonora Camilla Gasparrini das Podest.

Das Trio war Teil einer fünfköpfigen Gruppe, die sich am Poggio, der letzten Steigung wenige Kilometer vor dem Ziel, aus dem Feld hat lösen können. Diese macht den Sieg schliesslich unter sich aus, wobei Kopecky ihrer Favoritinnenrolle gerecht wird und sich als endschnellste Fahrerin erweist.

Andere Anwärterinnen auf den Sieg wie die Polin Kasia Niewiadoma oder Kim Le Court Pienaar aus Mauritius haben ihre Siegesambitionen bereits bei einem heftigen Massensturz in der Abfahrt von der Cipressa etwa 20 Kilometer vor dem Ziel begraben müssen.