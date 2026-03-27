Mauro Schmid legt an der fünftägigen Settimana Internazionale Coppi e Bartali einen starken Auftakt hin: Beim Mehretappenrennen in Norditalien übernimmt der Zürcher das Leadertrikot.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das weisse Trikot mit den blauen Ärmeln des Gesamtführenden der Settimana Internazionale Coppi e Bartali liegt nach der dritten Etappe auf Schweizer Schultern: Mauro Schmid sprintet nach 175 Kilometern zwischen Erbusco und Iseo in der Lombardei und einer längeren Steigung im Finale auf Rang zwei hinter dem Italiener Tommaso Dati. Dank der so gewonnenen Zeitbonifikationen übernimmt der 26-jährige Zürcher die Führung am nach den beiden Rad-Legenden Fausto Coppi und Gino Bartali benannten Mehrtagesrennen.

Bereits die hügelige erste Etappe im Piemont hat Schmid auf Rang zwei beendet. Nun gilt es, das Leadertrikot an den verbleibenden zwei Tagen zu verteidigen – das Polster ist aber dünn: Dati und der Franzose Axel Laurance liegen nur zwei Sekunden zurück. Zu Ende geht das fünf Etappen umfassende Rennen am kommenden Sonntag in Gemona del Friuli.