Beim Giro d'Italia stellt Marlen Reusser die Konkurrenz in den Schatten. Die Schweizerin fliegt beim Zeitfahren dem Ziel entgegen und trägt zum ersten Mal das Maglia Rosa.

Reusser triumphiert im Zeitfahren und ist zum ersten Mal in Rosa

1/5 Tadaa, da bin ich! Marlen Reusser präsentiert sich im rosaroten Leadertrikot. Foto: Getty Images

Andri Bäggli Redaktion Sport

Marlen Reusser ist aktuell on fire! Die Schweizerin gewann im Juni die Tour de Suisse. Nun schlägt sie auch beim Giro d'Italia zu. In der ersten Etappe bestätigt Reusser ihre Form und dominiert das Zeitfahren. Im Ziel hat sie einen Vorsprung von 12 Sekunden auf die zweitplatzierte Belgierin Lotte Kopecky und übernimmt auch gleich die Führung in der Gesamtwertung. Für die 33-Jährige ist es das erste Mal, dass sie das Maglia Rosa tragen wird.

Elena Hartmann wird beim Zeitfahren 13. Der Rückstand der 34-Jährigen auf ihre Landsfrau beträgt im Ziel 44 Sekunden.

Zweite Schweizerin in Rosa

Reusser schreibt mit dem Sieg im Zeitfahren auch Geschichte. Sie ist erst die zweite Schweizerin überhaupt, die das Leadertrikot der Italienrundfahrt übernimmt. Zuvor ist das nur Nicole Brändli gelungen. Brändli gewann 2001, 2003 und 2005 den Giro.

«Ich kann es kaum glauben, es fühlt sich unwahr an», sagt Reusser nach dem Triumph. «Es war ein grosser Traum von mir, hier zu gewinnen und Rosa zu tragen. Ich bin super happy.» Ausserdem sei das Maglia Rosa eines der Hauptziele der Saison gewesen.