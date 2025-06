Die Schweizer Meistertitel im Zeitfahren gehen 2025 an Marlen Reusser und Mauro Schmid.

Sieg der Favoritin: Marlen Reusser. (Archiv) Foto: AFP

Marlen Reusser wird ihrer Favoritenrolle bei den Titelkämpfen in Steinmaur vollends gerecht. Die Siegerin der Tour de Suisse absolviert die 19 km lange Strecke im Zürcher Unterland fast eine Minute schneller als die zweitplatzierte Jasmin Liechti. Das Podest komplettiert Titelverteidigerin Elena Hartmann. Für Reusser ist es der fünfte Meistertitel im Zeitfahren.

Die Entscheidung bei den Männern fällt viel knapper aus – und endet mit einem Heimsieg. Der in Steinmaur aufgewachsene Mauro Schmid setzt sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von 1,07 Sekunden vor Stefan Bissegger durch. Rang 3 belegt der Jurassier Yannis Voisard. Ein Jahr nach seinem Premierensieg auf der Strasse gewinnt Schmid damit auch seinen ersten Schweizer Meistertitel im Zeitfahren.

Der grosse Abwesende ist Titelverteidiger Stefan Küng. Der Thurgauer stürzte am Mittwoch im Training und zog sich dabei eine leichte Knieverletzung zu. Auch das Strassenrennen am Sonntag in Fischingen im Kanton Thurgau wird ohne Küng stattfinden.