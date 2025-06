1/5 Das Trikot des Schweizer Meisters wird Küng im kommenden Jahr nicht mehr tragen können. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Stefan Küng verpasst Schweizer Meisterschaften im Radsport wegen Trainingssturz

Küng kann seinen Zeitfahrtitel nicht verteidigen und fehlt im Strassenrennen

In den letzten acht Jahren wurde Küng sechsmal Schweizer Meister im Zeitfahren

Julian Sigrist Redaktor Sport

In Steinmaur ZH und Oberwangen TG finden in diesen Tagen die Schweizer Meisterschaften im Radsport statt. Der grosse Abwesende: Stefan Küng. Wie sein Team Groupama-FDJ bekannt gibt, muss der Ostschweizer sowohl das Zeitfahren am heutigen Donnerstag, als auch das Strassenrennen am Sonntag ausfallen lassen. Der Grund dafür ist ein Trainingssturz am Mittwoch. Welche Verletzungen sich der 31-Jährige dabei zugezogen hat, ist nicht bekannt.

Küng verpasst damit die Chance, seinen Titel im Zeitfahren zu verteidigen. Mit Ausnahme von 2022 und 2023 wurde der Ostschweizer in den letzten acht Jahren jedes Mal Schweizer Meister. Auch im Strassenrennen gehörte er zu den Anwärtern auf den Titel – 2020 holte er dort seinen bislang einzigen Triumph.