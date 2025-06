Für Titeljagd in Frankreich Vingegaard und Van Aert führen Visma-Aufgebot an

Jonas Vingegaard startet am 5. Juli in Lille mit einem Top-Team in die Tour de France. Der Titelverteidiger kann auf starke Unterstützung zählen – unter anderem von Wout van Aert, Simon Yates und Sepp Kuss – und peilt seinen dritten Gesamtsieg an.

Publiziert: vor 25 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten