1/5 Stefan Küng stürzte bei der Rekognoszierung der Strecke bei den Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren. Er wurde am Knie genäht. Foto: Freshfocus

Darum gehts Stefan Küng verpasst Tour de France wegen Familienzuwachs und Sturz

Ehefrau erwartet zweiten Sohn, Geburt während Tour de France geplant

Küng verpasste seit 2017 keine Tour

Mathias Germann Reporter Sport

Die Tour de France und Stefan Küng (31)? Das ist fast schon ein Evergreen. Seit 2017 hat der Thurgauer keine Grande Boucle verpasst. Doch nun endet die Serie. Wie Blick erfahren hat, wird er nicht zum Aufgebot von Groupama-FDJ gehören. Warum?

Küngs Ehefrau Céline ist hochschwanger – nach Sohn Noé (3) freuen sie sich schon auf den nächsten Buben. Mitte oder Ende Juli wird es so weit sein. Also genau während der Tour de France (5. bis 27. Juli). «Ich bin Veloprofi und liebe und lebe für den Sport. Aber so etwas ist doch nochmals wichtiger. Das versteht das Team», sagte Küng bereits während der Tour de Suisse.

Damals war sein Team noch unentschlossen gewesen, ob sie Küng trotzdem aufbieten würden. Kein Wunder, gilt er mit seiner Erfahrung doch als Chef des Teams – dazu ist das Zeitfahren am 9. Juli (33 km, 177 Höhenmeter) genau nach seinem Gusto.

Bloss: Nun ist Küng kurz vor der Schweizer Zeitfahrmeisterschaft im Training gestürzt. Er musste am Knie genäht werden und muss einige Tage pausieren. Gut möglich, dass er die Vuelta (ab 23. August) und dann die WM (ab 21. September) bestreiten wird.