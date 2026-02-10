DE
FR
Abonnieren

Tattoo und Toskana sind fällig
Lösen Gremaud und Deschwanden ihre Wettschulden jetzt ein?

Mathilde Gremaud hat ihren Olympia-Titel im Slopestyle verteidigt, Gregor Deschwanden holte Bronze auf der Normalschanze. Lösen die beiden nun ihre Wettschulden gegenüber Blick ein?
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Kommentieren
1/6
Dank Mathilde Gremauds Olympia-Gold dürfen sich ihre Freunde auf Ferien in der Toskana freuen.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Im Vorfeld der Olympischen Spiele hat sich Mathilde Gremaud (26) im Rahmen der Medaillenwette von Blick zu einem Einsatz verpflichtet, sollte sie in Livigno in den Top 3 landen. 

«Ich miete zwei Monate lang ein Haus in der Toskana – wo dann alle Freunde vorbeikommen können», erklärte die Freiburgerin. Dank ihrer Titelverteidigung im Slopestyle dürfte Gremauds Freundeskreis nun also in den Genuss von Ferien in Italien kommen. 

Zuerst gilt der Fokus aber dem nächsten grossen Ziel bei Olympia. Am Samstag in der Quali und dann hoffentlich am Montag im Final kämpft Gremaud um Gold im Big Air – die Medaille, die in ihrem reichen Palmarès noch fehlt. Vor vier Jahren in Peking holte sie in der Disziplin, die aus einem grossen Sprung besteht, Bronze.

Nach der Saison bleibt dann hoffentlich Zeit, die Wettschulden einzulösen. Wir sind gespannt.

Ebenfalls seine Olympia-Medaille bereits am Montag eingeheimst hat Skispringer Gregor Deschwanden (34). Auf der Normalschanze holt der Innerschweizer überraschend Bronze. Damit steht auch Deschwanden in der Pflicht. Gegenüber Blick hatte er angekündigt: «Ich bin überhaupt nicht der Tattoo-Typ. Aber diesen speziellen Moment würde ich gerne verewigen. Das Sujet wäre irgendwas mit dem Olympia-Maskottchen und italienischem Essen.»

Wir würden sagen, Gregor Deschwanden kann sich schon mal eine Körperstelle für die neue Verzierung überlegen. 

Mehr zu Olympia
Schweizer Jubel-Tag in der Team-Kombi!
Gold und Silber
Schweizer Jubel-Tag in der Team-Kombi!
Johnson schafft mit Olympiagold seltenes Kunststück
Mit Video
Gabs zuvor erst fünf Mal
Johnson schafft mit Olympiagold seltenes Kunststück
Dieses Ende wünscht Lindsey Vonn niemand
Mit Video
Ist es das Ende einer Ära?
Lindsey Vonns Leben zwischen Himmel und Hölle
Medaillen-Panne bei Breezy Johnson nach Gold-Triumph
Mit Video
«Ist einfach abgefallen»
Goldmedaille von Abfahrtssiegerin Johnson ist schon kaputt
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympia 2026
        Olympia 2026