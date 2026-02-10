Mathilde Gremaud hat ihren Olympia-Titel im Slopestyle verteidigt, Gregor Deschwanden holte Bronze auf der Normalschanze. Lösen die beiden nun ihre Wettschulden gegenüber Blick ein?

Lösen Gremaud und Deschwanden ihre Wettschulden jetzt ein?

Lösen Gremaud und Deschwanden ihre Wettschulden jetzt ein?

Carlo Steiner Redaktor Sport

Im Vorfeld der Olympischen Spiele hat sich Mathilde Gremaud (26) im Rahmen der Medaillenwette von Blick zu einem Einsatz verpflichtet, sollte sie in Livigno in den Top 3 landen.

«Ich miete zwei Monate lang ein Haus in der Toskana – wo dann alle Freunde vorbeikommen können», erklärte die Freiburgerin. Dank ihrer Titelverteidigung im Slopestyle dürfte Gremauds Freundeskreis nun also in den Genuss von Ferien in Italien kommen.

Zuerst gilt der Fokus aber dem nächsten grossen Ziel bei Olympia. Am Samstag in der Quali und dann hoffentlich am Montag im Final kämpft Gremaud um Gold im Big Air – die Medaille, die in ihrem reichen Palmarès noch fehlt. Vor vier Jahren in Peking holte sie in der Disziplin, die aus einem grossen Sprung besteht, Bronze.

Nach der Saison bleibt dann hoffentlich Zeit, die Wettschulden einzulösen. Wir sind gespannt.

Ebenfalls seine Olympia-Medaille bereits am Montag eingeheimst hat Skispringer Gregor Deschwanden (34). Auf der Normalschanze holt der Innerschweizer überraschend Bronze. Damit steht auch Deschwanden in der Pflicht. Gegenüber Blick hatte er angekündigt: «Ich bin überhaupt nicht der Tattoo-Typ. Aber diesen speziellen Moment würde ich gerne verewigen. Das Sujet wäre irgendwas mit dem Olympia-Maskottchen und italienischem Essen.»

Wir würden sagen, Gregor Deschwanden kann sich schon mal eine Körperstelle für die neue Verzierung überlegen.