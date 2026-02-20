DE
So ticken unsere Bronze-Heldinnen
Wer die Kabinen-DJane ist, wer ein Gesangstalent ist

Nach dem Bronze-Triumph setzt sich Noemi Ryhner sofort in den Zug nach Mailand, um mit ihren Nati-Kolleginnen die Medaille zu feiern. Zwei Wochen vor Olympia war sie mit einem Wadenbeinbruch ausgefallen. Siegtorschützin Müller hängte sich Ryhners Leibchen um.
Nicole Vandenbrouck aus Mailand und Stephan Roth

Andrea Brändli (28, Frölunda SDHL)

Ein sicherer Wert. Die Kriminalpsychologin überträgt ihre Ruhe aufs Team. Sie liebt es, Bücher zu lesen, ist immer mit ihrem Tolino unterwegs.

Torhüterin Andrea Brändli.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Saskia Maurer (24, SC Bern)

Ein Herzensmensch und sehr liebevoll. In den Trainings und Warm-ups bleibt sie so lange auf dem Eis, wie es nur geht. Sie liebt es, andere zu Challenges herauszufordern.

Torhüterin Saskia Maurer.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Monja Wagner (22, Union College, NCAA)

Studiert am College Neurowissenschaft. Spielt bereits seit fünf Jahren in Nordamerika, ohne vorher ein Spiel in der Women’s League bestritten zu haben. Ihre Eltern sind die grössten Fans.

Torhüterin Monja Wagner.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Alessia Baechler (20, Northeastern University, NCAA)

Die gute Seele. Sagt ehrlich, was sie denkt und wenn ihr etwas am Herzen liegt. Sehr bodenständig. Die Schwester von ZSC-Stürmer Nicolas Baechler.

Verteidigerin Alessia Baechler.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Annic Büchi (20, EV Zug)

Ein grosser Ski-Fan, vor allem von Marco Odermatt. Zu Hause hängt ein Poster von ihm, sie schaut alle seine Rennen. Ihr Laster: Reality-TV.

Verteidigerin Annic Büchi.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Leoni Balzer (20, HC Davos)

Liebt Umarmungen. Immer mit einem Lachen im Gesicht, egal welche Rolle oder wie viel Eiszeit sie bekommt. Verfügt über hohen Hockey-IQ. HCD-Meisterstürmer Sandro Rizzi war einst ihr Trainer.

Stürmerin Leoni Balzer.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Lara Christen (23, SC Bern)

Ein Familienmensch. Ihre Eltern und Grosseltern kommen an alle Turniere und Spiele, egal wo auf der Welt. Eine abgeklärte Persönlichkeit. Bruder Luca spielt beim EHC Biel.

Verteidigerin Lara Christen.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Rahel Enzler (25, EV Zug)

Liebt Pantomime. Wenn in Zug oder in der Nati Scharade gespielt wird, kann sie am besten die Worte vorspielen. Sie ist unerschütterlich und kaum aus der Ruhe zu bringen.

Stürmerin Rahel Enzler.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Naemi Herzig (18, College of the Holy Cross, NCAA)

Ein Multi- und Gesangstalent. Hatte mit ihrem Bruder Cohen schon öffentliche Auftritte. Spielt gerne und gut Tennis, war 2018/19 sogar Junioren-Schweizermeisterin.

Stürmerin Naemi Herzig.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Sinja Leemann (23, SC Bern)

Sie liebt Kaffee und Sushi. Nach jedem Training sieht man sie mit einem Kaffee in der Hand. Die beste Freundin von Lara Christen.

Stürmerin Sinja Leemann.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Lena Marie Lutz (24, Ambri)

Ist für jeden Spass zu haben, macht tolle Fotos. Isst sehr langsam und braucht auch am längsten, bis sie parat ist.

Stürmerin Lena Marie Lutz.
Foto: Andre Ringuette/IIHF
Alina Marti (21, Zug)

Sie erzählt gerne Witze. Verbringt viel Zeit mit ihrem Hund. Pendelt zwischen ihren Eltern in Bleienbach BE, der Schule und einer WG mit Mitspielerinnen in Cham ZG.

Stürmerin Alina Marti.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Laure Mériguet (17, Servette)

Der Rookie. Die Einzige im Team, die in der Meisterschaft noch mit Jungs spielt. Ein Tiktok-Profi. Tanzt gerne und postet Videos von Tanz-Challenges.

Verteidigerin Laure Mériguet.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Alina Müller (27, Boston Fleet, PWHL)

Die grösste «Napperin». Vor den Spielen braucht sie ein zwei- bis dreistündiges Nickerchen. Wer sich an Turnieren mit ihr das Zimmer teilt, muss dann leise sein. Sie liebt Shopping.

Assistenzcaptain, Stürmerin und Bronze-Schützin Alina Müller.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Lisa Rüedi (25, ZSC Lions)

Die Primarlehrerin ist sehr fürsorglich, hat das typische «Lehrer-Gen» und schaut immer, dass es allen gut geht. Eine der DJanes in der Kabine.

Stürmerin Lisa Rüedi.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Vanessa Schaefer (20, University of British Columbia, NCAA)

Die Doppelbürgerin ist in Vancouver (Ka) aufgewachsen. 2023/24 mit einem Zwischenjahr in der Schweiz beim ZSC. Studiert Psychologie. Debütierte nach nur zwölf ZSC-Partien in der Nati.

Stürmerin Vanessa Schaefer.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Shannon Sigrist (25, ZSC Lions)

Mit dem härtesten Job neben dem Hockey: Sie ist Polizistin, hat spannende Storys auf Lager. Sie steht zu ihrer Meinung. ZSC-Stürmer Justin Sigrist ist ihr Zwillingsbruder.

Verteidigerin Shannon Sigrist.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Lara Stalder (31, EV Zug)

Der grösste Morgenmuffel. Braucht als Erstes einen Kaffee. Ist eine schlechte Verliererin, nicht nur auf dem Eis, sondern in allen Spielen.

Captain und Stürmerin Lara Stalder.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Kaleigh Quennec (28, SC Bern)

Auch eine Kabinen-DJane, sorgt für gute Vibes. Ihre Ansprachen vor den Spielen sind motivierend, sie findet immer die richtigen Worte.

Stürmerin Kaleigh Quennec.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Nicole Vallario (24, New York Sirens, PWHL)

Stimmungsmacherin und Blockshot-Queen. Eine quirlige und temperamentvolle Tessinerin. Wenn Italo-Musik läuft, singt und tanzt sie gerne dazu.

Verteidigerin Nicole Vallario.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Stefanie Wetli (25, SC Bern)

Ein Serien-Junkie. Eine starke Persönlichkeit. Gibt keinen Puck auf. Zieht die Ausrüstung immer zuerst rechts an, dann links.

Verteidigerin Stefanie Wetli.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Ivana Wey (21, EV Zug)

Eine Nachteule, lernt für ihren Gymi-Abschluss gerne nachts. Vor jedem Training übt sie 20 Minuten lang für sich ihr Stickhandling. Schoss das erste «Michigan»-Tor in der Women’s League.

Stürmerin Ivana Wey.
Foto: Andre Ringuette/IIHF

Laura Zimmermann (22, St. Cloud State University, NCAA)

Eine Wildsau, geht mit Haut und Knochen in die Zweikämpfe. Geht nach dem Warm-up gerne als Letzte vom Eis. Ist hilfsbereit, sorgt für gute Stimmung und Energie.

Stürmerin Laura Zimmermann.
Foto: Andre Ringuette/IIHF
