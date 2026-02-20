Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck aus Mailand und Stephan Roth

Andrea Brändli (28, Frölunda SDHL)

Ein sicherer Wert. Die Kriminalpsychologin überträgt ihre Ruhe aufs Team. Sie liebt es, Bücher zu lesen, ist immer mit ihrem Tolino unterwegs.

Saskia Maurer (24, SC Bern)

Ein Herzensmensch und sehr liebevoll. In den Trainings und Warm-ups bleibt sie so lange auf dem Eis, wie es nur geht. Sie liebt es, andere zu Challenges herauszufordern.

Monja Wagner (22, Union College, NCAA)

Studiert am College Neurowissenschaft. Spielt bereits seit fünf Jahren in Nordamerika, ohne vorher ein Spiel in der Women’s League bestritten zu haben. Ihre Eltern sind die grössten Fans.

Alessia Baechler (20, Northeastern University, NCAA)

Die gute Seele. Sagt ehrlich, was sie denkt und wenn ihr etwas am Herzen liegt. Sehr bodenständig. Die Schwester von ZSC-Stürmer Nicolas Baechler.

Annic Büchi (20, EV Zug)

Ein grosser Ski-Fan, vor allem von Marco Odermatt. Zu Hause hängt ein Poster von ihm, sie schaut alle seine Rennen. Ihr Laster: Reality-TV.

Leoni Balzer (20, HC Davos)

Liebt Umarmungen. Immer mit einem Lachen im Gesicht, egal welche Rolle oder wie viel Eiszeit sie bekommt. Verfügt über hohen Hockey-IQ. HCD-Meisterstürmer Sandro Rizzi war einst ihr Trainer.

Lara Christen (23, SC Bern)

Ein Familienmensch. Ihre Eltern und Grosseltern kommen an alle Turniere und Spiele, egal wo auf der Welt. Eine abgeklärte Persönlichkeit. Bruder Luca spielt beim EHC Biel.

Rahel Enzler (25, EV Zug)

Liebt Pantomime. Wenn in Zug oder in der Nati Scharade gespielt wird, kann sie am besten die Worte vorspielen. Sie ist unerschütterlich und kaum aus der Ruhe zu bringen.

Naemi Herzig (18, College of the Holy Cross, NCAA)

Ein Multi- und Gesangstalent. Hatte mit ihrem Bruder Cohen schon öffentliche Auftritte. Spielt gerne und gut Tennis, war 2018/19 sogar Junioren-Schweizermeisterin.

Sinja Leemann (23, SC Bern)

Sie liebt Kaffee und Sushi. Nach jedem Training sieht man sie mit einem Kaffee in der Hand. Die beste Freundin von Lara Christen.

Lena Marie Lutz (24, Ambri)

Ist für jeden Spass zu haben, macht tolle Fotos. Isst sehr langsam und braucht auch am längsten, bis sie parat ist.

Alina Marti (21, Zug)

Sie erzählt gerne Witze. Verbringt viel Zeit mit ihrem Hund. Pendelt zwischen ihren Eltern in Bleienbach BE, der Schule und einer WG mit Mitspielerinnen in Cham ZG.

Laure Mériguet (17, Servette)

Der Rookie. Die Einzige im Team, die in der Meisterschaft noch mit Jungs spielt. Ein Tiktok-Profi. Tanzt gerne und postet Videos von Tanz-Challenges.

Alina Müller (27, Boston Fleet, PWHL)

Die grösste «Napperin». Vor den Spielen braucht sie ein zwei- bis dreistündiges Nickerchen. Wer sich an Turnieren mit ihr das Zimmer teilt, muss dann leise sein. Sie liebt Shopping.

Lisa Rüedi (25, ZSC Lions)

Die Primarlehrerin ist sehr fürsorglich, hat das typische «Lehrer-Gen» und schaut immer, dass es allen gut geht. Eine der DJanes in der Kabine.

Vanessa Schaefer (20, University of British Columbia, NCAA)

Die Doppelbürgerin ist in Vancouver (Ka) aufgewachsen. 2023/24 mit einem Zwischenjahr in der Schweiz beim ZSC. Studiert Psychologie. Debütierte nach nur zwölf ZSC-Partien in der Nati.

Shannon Sigrist (25, ZSC Lions)

Mit dem härtesten Job neben dem Hockey: Sie ist Polizistin, hat spannende Storys auf Lager. Sie steht zu ihrer Meinung. ZSC-Stürmer Justin Sigrist ist ihr Zwillingsbruder.

Lara Stalder (31, EV Zug)

Der grösste Morgenmuffel. Braucht als Erstes einen Kaffee. Ist eine schlechte Verliererin, nicht nur auf dem Eis, sondern in allen Spielen.

Kaleigh Quennec (28, SC Bern)

Auch eine Kabinen-DJane, sorgt für gute Vibes. Ihre Ansprachen vor den Spielen sind motivierend, sie findet immer die richtigen Worte.

Nicole Vallario (24, New York Sirens, PWHL)

Stimmungsmacherin und Blockshot-Queen. Eine quirlige und temperamentvolle Tessinerin. Wenn Italo-Musik läuft, singt und tanzt sie gerne dazu.

Stefanie Wetli (25, SC Bern)

Ein Serien-Junkie. Eine starke Persönlichkeit. Gibt keinen Puck auf. Zieht die Ausrüstung immer zuerst rechts an, dann links.

Ivana Wey (21, EV Zug)

Eine Nachteule, lernt für ihren Gymi-Abschluss gerne nachts. Vor jedem Training übt sie 20 Minuten lang für sich ihr Stickhandling. Schoss das erste «Michigan»-Tor in der Women’s League.

Laura Zimmermann (22, St. Cloud State University, NCAA)

Eine Wildsau, geht mit Haut und Knochen in die Zweikämpfe. Geht nach dem Warm-up gerne als Letzte vom Eis. Ist hilfsbereit, sorgt für gute Stimmung und Energie.